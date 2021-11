Antonov stort vlak voor landing neer

Een Antonov An-12 van de Wit-Russische maatschappij Grodno Air is neergestort in de omgeving van Irkoetsk, meldt Reuters.

Hoe de crash heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Het toestel was onderweg vanuit Tsjoekotka (oosten van Rusland) richting Irkoetsk (zuidoosten van Rusland). Het Russische federale luchtvaartagentschap Rosaviatsiya geeft aan dat de piloten van de Antonov voor de tweede keer wilden rondcirkelen alvorens te landen op de luchthaven van Irkoetsk.

Uit beelden blijkt dat de weersomstandigheden niet goed waren. Op de plek van de crash zijn de bomen bedekt met sneeuw. Het zicht voor de piloten liet sterk te wensen over. Terwijl het vliegtuig brandend tussen de bomen ligt zijn reddingswerkers doende de brand te blussen.

Inzittenden overleden

Aan boord van het toestel zaten negen ‘ervaren’ mensen. Drie Wit-Russen, twee Russen en twee Oekraïners. Daarnaast laat Rusland weten dat twee passagiers aan boord zaten van wie de identiteit niet bekend is. Geen van de inzittenden overleefden de crash. “Het enige wat we kunnen zien is dat, helaas, iedereen dood is”, zei Igor Kobzev, de regionale gouverneur van Irkoetsk.

Onderzoek naar crash

Nu volgt er een onderzoek naar de crash met de Antonov An-12. De Russische onderzoekscommissie geeft aan dat ze een strafzaak openen wegens overtreding van de veiligheidsregels.

Crashes Antonov

Het is niet de eerste keer dit jaar dat een Antonov crasht. Op 13 maart stortte een Antonov An-26 neer tijdens de landing op Almaty Airport (Kazachstan). Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Het toestel werd gebruikt door Kazachse grenswachten van de nationale veiligheidscommissie. Vier maanden later, in juli, crashte opnieuw een Antonov An-26. Dit keer verongelukte dit type bij het schiereiland Kamtsjatka in Oost-Rusland. Het ongeluk kostte 28 mensen het leven.