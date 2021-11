Stijging havengelden Schiphol lager dan verwacht

Schiphol verhoogt de havengelden met 37 procent. Dat is vijf procent minder dan aanvankelijk de bedoeling was, meldt de luchthaven.

Als belangrijkste reden voor de stijging van de havengelden noemt Robert Carsiuw, financieel directeur van Schiphol, de coronacrisis. In 2020 en 2021 liep de luchthaven 1,6 miljard mis. Tevens daalden de inkomsten van de havengelden. In 2019 ontving Schiphol nog 972 miljoen euro, in 2020 daalde dat naar 314 miljoen en in het eerste halfjaar van 2021 ontving het vliegveld 95 miljoen euro.

De tarieven stijgen in 2022 met negen procent; in 2023 en 2024 met twaalf procent. Cumulatief is dat 37 procent. De reden dat Schiphol geen verhoging van 42 procent vraagt, komt door een consultatie met luchtvaartmaatschappijen.

Andere tarieven Schiphol stijgen ook

Naast de havengelden gaan eveneens de bedragen voor vliegtuigen omhoog die meer uitstoten. Voor toestellen die meer lawaai maken en vervuilender zijn, betalen luchtvaartmaatschappijen vijf keer zoveel dan voor stille schone machines. Voor KLM is dat een meevaller, want zij heeft over de afgelopen jaren een flink aantal Dreamliners en Embraers naar Amsterdam gehaald.

Daarnaast stijgen de tarieven voor het landen en opstijgen in de nacht. Het betreft vliegbewegingen tussen 23:00 en 6:00 uur. In samenhang met het type toestel kan het tarief 600 procent hoger liggen dan wat een maatschappij overdag betaalt.

Als laatste komt de luchthaven ook met een stikstofheffing. Per uitgestoten kilogram stikstof tijdens het landen en opstijgen betaalt een maatschappij vier euro. Daarentegen geeft Schiphol een subsidie aan maatschappijen die op het grootste vliegveld van Nederland biobrandstof of synthetische brandstoffen tanken. Dat gaat om 500 euro per ton biobrandstof en 1.000 euro per ton synthetische brandstof. Dit kan in drie jaar oplopen tot vijftien miljoen euro.

KLM niet te spreken over verhoging

Ondanks dat het meevalt dat KLM een aantal zuinige vliegtuigen in de vloot heeft, noemt de maatschappij de tariefverhoging ‘onredelijk’ en ‘onaanvaardbaar hoog’. Hoewel KLM ‘begrip heeft voor enige stijging van tarieven’, kan dat negatieve gevolgen hebben. ‘’De voorgestelde tariefstijgingen van Schiphol vindt KLM buitenproportioneel en onverstandig, omdat hiermee het prille herstel in de kiem wordt gesmoord en de positie van Nederland in gevaar komt”, zegt een woordvoerder van de maatschappij tegen NRC.

Daarnaast is Schiphol voor easyJet ook een belangrijke hub. De Engelse prijsvechter reageert ‘teleurgesteld’ op de verhoging van de tarieven. Ook BARIN het niet eens met de hogere havengelden. ‘’Er is nog steeds geen enkele sprake van een eerlijke verdeling van de lasten”, zegt Marnix Fruitema.