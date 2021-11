Vrachtvliegtuig brandt uit na landing | Video

Een C-160 vrachtvliegtuig vloog woensdagmiddag vlak na de landing in brand op de luchthaven van Dolow (Somalië).

Het toestel, met registratie EY-360, was onderweg vanuit Mogadishu (oostkust Somalië) naar Dolow (aan de westgrens van Somalië). De C-160 vervoerde vracht tussen beide bestemmingen. Op beelden is te zien dat het vliegtuig na de landing vlamvat op de stoffige landingsbaan van de luchthaven. VOA Somali schrijft dat er geen gewonden zijn gevallen.

Breaking :A plane from Mogadishu caught fire at doolow airport in Gedi region somalia pic.twitter.com/Ipdi36VRll — feisal omar (@feisalomar) November 3, 2021

Brand na landing

Bronnen vertelden het medium dat het vliegtuig in brand vloog toen het landde in Dolow. Autoriteiten in de regio hebben nog niet gereageerd op het incident op de Somalische luchthaven. Vorige week donderdag vatte het landingsgestel van een Boeing 737-800 van Transavia vlam vlak na de landing. Daar bleef in tegenstelling tot de C-160 de schade beperkt.