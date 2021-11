Winst KLM-groep verklaard: “Zij trekken de kar”

Te koop: Boeing 747 KLM Business Class stoelen

In zeer goede staat verkerende KLM B747 World Business Class vliegtuigstoelen. De rugleuningen kunnen nog verder naar achter. Ook de voetsteunen werken naar behoren, net zoals de uitklaptafeltjes. De schermpjes zitten er nog in maar doen het vanzelfsprekend niet meer. De lampjes ook niet maar met wat technische kennis zijn die vast weer aan te krijgen. Ze kunnen bezichtigd worden in Hilversum. Bezorging is mogelijk. Vaste prijs: €379,- App naar 0627192348 voor meer informatie