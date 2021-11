Boeing komt niet onder rechtszaak uit

Boeing schikt 225 miljoen dollar (omgerekend 194 miljoen euro) in een rechtszaak die aandeelhouders aanspanden, meldt The Wall Street Journal.

De aandeelhouders beschuldigen de Amerikaanse vliegtuigbouwer van het onvoldoende toezicht houden op de veiligheid van de Boeing 737 MAX. Naar verluidt dient de concurrent van Airbus vrijdag de schikking in. Verwacht wordt dat bestuurders niet toegeven dat ze verkeerd handelden. Daarnaast bestaat het vermoeden dat verzekeringsmaatschappijen van de bestuurders het geld aan Boeing betalen.

Boeing probeerde de rechtszaak tegen te houden. Vergeefs. In september oordeelde de rechter in Delaware, een Amerikaanse staat, dat de rechtszaak gewoon doorgang vindt.

Fatale crashes 737 MAX

Met de 737 MAX deden zich twee fatale crashes voor. De eerste gebeurde op 29 oktober 2018 toen zo’n toestel van Lion Air kort na take-off neerstortte in de Java Zee. De tweede crash vond een half jaar later plaats. Zes minuten nadat Ethiopian Airlines-toestel van hetzelfde type opsteeg stortte het neer. Bij beide crashes kwamen alle inzittenden om het leven. Achteraf bleek een disfunctioneel computersysteem de oorzaak van de vliegrampen. Dit houdt in dat de neus van het vliegtuig op verkeerde momenten naar beneden gedrukt wordt.

Niet lekker bij Boeing

Het loopt de laatste tijd niet van een leien dakje bij Boeing. Afgelopen jaar kende het bedrijf meerdere malen problemen met de Dreamliner. Sommige onderdelen zouden jarenlang ‘ondeugdelijk’ zijn geproduceerd. Enkele titaniumonderdelen waren zwakker dan aanvankelijk was verwacht. Vanaf juli is het daarom al niet meer mogelijk voor maatschappijen om Dreamliners te ontvangen. Eind 2020 kwamen de leveringen ook stil te liggen toen er elektrische problemen geconstateerd werden.

Daarnaast is het nog steeds de vraag wanneer de nieuwe Boeing 777X op de markt komt. Het was de bedoeling dat dit nieuwe toestel in 2019 voor de eerste keer geleverd zou worden. Inmiddels is de verwachting bijgesteld naar 2024. Bij de testen kwamen verschillende problemen naar voren. Onder meer de vrachtdeur bezweek onder de cabinedruk en tijdens een testvlucht bewoog de neus abrupt zonder input van piloten omhoog en omlaag, ook wel ‘uncommanded pitch event’ genoemd.