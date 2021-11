Directeur KLM Cargo: Geen Cargoschaamte

Adriaan den Heijer, directeur van KLM Cargo, kijkt meer naar de ‘betekenisvolle’ kant van cargo dan naar de emissies die vrijkomen bij het vervoer van vracht.

Tijdens de coronacrisis hadden maatschappijen het moeilijk. De vraag naar vluchten nam af en de vliegbewegingen werden minder. Ondanks dat konden vrachtmaatschappijen een belangrijke rol blijven spelen. Sterker nog, de winst van KLM Cargo was hoger dan vóór de coronacrisis. ”We hadden een luchtbrug met China opgezet. Nu zorgen we dat vaccins de wereld over gaan, dat geeft veel voldoening, en we zorgen voor de voedselvoorziening op eilanden”, zegt Den Heijer tegenover Eindhovens Dagblad.

Drie uitgefaseerde 747-Combi’s werden voor enige tijd alsnog ingezet voor de medische luchtbrug. In totaal werden 400 miljoen hulpmiddelen vervoerd. KLM Cargo vloog onder meer mondkapjes, brillen en beademingsapparatuur heel de wereld over. Ook zorgde het bedrijf voor het vervoer van miljoenen vaccins naar verschillende landen. Up in the Sky nam in juni een kijkje achter de schermen hoe de vrachtmaatschappij dat uitvoert.

Hoge winst KLM Cargo

Ondanks dat de winst van Cargo hoger was dan vóór de coronacrisis, is het hoogtepunt nog niet bereikt. De prijzen van zeetransport zijn gestegen. ‘’Een transporteur heeft een goede reden om voor de lucht te kiezen: omdat het snel moet, of omdat de lading heel waardevol is – goud ga je niet twee maanden op schip leggen – of omdat het levende dieren of verse producten betreft. De premiumgoederen, die gaan via de lucht”, aldus Den Heijer.

“Soms denk je wel: het moet niet gekker worden”, zegt hij met het oog op kroppen sla, courgettes, appels, sperziebonen en sixpacks Spa Blauw die de wereld over worden gevlogen. ‘’Cargoschaamte? Dat is bij ons iets minder het geval’’, voegt hij er vervolgens aan toe, de betekenisvolle kant het vervoer van andere producten indachtig, waaronder de medische. Maar als de consument alles wil eten, moet het worden gehaald en gebracht. Hij sluit niet uit dat er toch een vorm van cargoschaamte komt, dat de consument niet meer wil dat er bijvoorbeeld appels uit Nieuw-Zeeland in de schappen van de supermarkt liggen. “En gaan we nog een keer miljoenen mondkapjes hierheen vliegen of willen we minder afhankelijk zijn en zelf de productie oppakken?”

Toekomst

“Iedereen in heel de sector is zich ervan bewust dat we de planeet gezond moeten houden”, zegt Den Heijer. Volgens hem is het een kwestie van balans vinden. ‘’Daar moeten we alles aan doen, maar wél met een level playing field. Alleen in Nederland eisen aan de luchtvaart stellen heeft geen zin. Het enige dat echt werkt, is dat industrie en de regulerende partijen – overheden – samen afspraken maken.’’

De directeur van KLM Cargo vervolgt dat de consument ook een bijdrage kan leveren. ‘’En de consument moet bereid zijn iets meer te betalen. Dan kun je heel mooie dingen doen. Ik denk dat de crisis inzicht heeft gegeven in wat wel en niet belangrijk is. De vraag is hoe lang die bewustwording beklijft’’, zegt hij. Hij zet nog meer vraagtekens omdat aan het wereldwijde leveringssysteem veel sociale aspecten kleven. “Als je stopt met bloemen kweken in Kenia, wat gebeurt er dan met dat land? Gemeenschappen zijn ervan afhankelijk. Wat doe je met de armoede die daardoor ontstaat?”