Een motorstoring, wat nu?

Het komt zelden voor, maar het kan natuurlijk toch gebeuren dat bij een vliegtuig een van de motoren uitvalt. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Alleen… wat nu?

Doorvliegen mogelijk met motorstoring

Gelukkig kan een vliegtuig kan prima vliegen op slechts één motor. Omdat dan alleen de nog werkende motor ervoor zorgt dat het toestel snelheid krijgt, is het geneigd naar een bepaalde kant te gaan draaien. Als de linkermotor uitvalt is dit naar links, valt de rechtermotor uit dan is dit naar rechts. De piloot kan dit met gebruikmaking van de voetpedalen compenseren. Zodoende kan het verticale staartoppervlak (rudder) bewogen worden en zal het vliegtuig zijn koers kunnen aanhouden. Op deze manier kun je nog steeds veilig op bestemming aankomen. Al vlieg je wel minder snel en minder zuinig.

Voor tweemotorige vliegtuigen is de de ETOPS-certificering in leven geroepen die het vliegen voor deze machines mogelijk maakt tussen twee vliegvelden die verder dan 120 minuten uit elkaar liggen. ETOPS staat voor: Extended-Range Twin-engine Operations Performace Standards. Of in het Nederlands: prestatiestandaarden voor tweemotorige vliegtuigen met een vergroot bereik. Deze term en bijbehorende regelgeving zijn gebaseerd op de ontwikkeling van de toestellen sinds de invoering ervan in 1953. De motoren zijn sindsdien steeds sterker en betrouwbaarder geworden. Het gaat erom hoelang een tweemotorig vliegtuig kan blijven doorvliegen na het uitvallen van één motor. Informeel wel uitgedrukt als: Engines Turn or Passengers Swim.

Of toch niet?

In het onwaarschijnlijke geval dat een toestel met een algehele motorstoring krijgt te kampen, komt het in een glijvlucht. Zolang de vleugels er nog aan zitten is het belangrijk voldoende snelheid te hebben. Met deze snelheid doen de vleugels nog steeds hun werk en kan de piloot in deze noodsituatie gecontroleerd naar een nabijgelegen vliegveld vliegen. Dit is echter afhankelijk van de locatie.

In januari 2009 vielen als gevolg van een bird strike beide motoren van US Airways-vlucht 1549 uit kort na take-off. De Airbus A320 moest noodgedwongen een landing maken in de Hudson-rivier. Alle inzittenden overleefden het ongeluk. Het leverde een bijzonder scenario op dat zelfs verfilmd is onder de titel: ‘Sully’, vernoemd naar de gezagvoerder van deze vlucht, Chesley Sullenberger. Hieronder is de afgelegde route die de A320 aflegde te zien.

Motorstoring bij US vlucht 1549 © S. Bollmann, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Al met al een uniek scenario, dat zelden, maar dan ook echt zelden, voorkomt. In de Boeing 737NG-simulator van SimFlying kan je het scenario zelf vliegen. Krijg jij het vliegtuig veilig geland in de Hudson? Boek je simulatorsessie!

Engine start

In sommige omstandigheden kan er een poging gedaan worden de motor opnieuw op te starten. In de meeste gevallen zal dit niet echter lukken. Het is namelijk heel belangrijk precies te weten waar het probleem zit en wanneer dat niet duidelijk is wil de piloot natuurlijk geen onnodig risico nemen. Het toestel wordt dan later op de grond geïnspecteerd om de precieze oorzaak van de storing te achterhalen.

Training

Piloten worden getraind om in dit soort (en soortgelijke) noodsituaties rustig te blijven. Ze weten ook precies wat ze in een dergelijk geval moeten doen. Zo zijn er speciale procedures wanneer er een motorstoring plaatsvindt tijdens de start. Ook wanneer de bestemming te ver weg is en teruggaan geen optie is, zijn er vaak wel vliegvelden in de nabije omgeving om naar uit te wijken (zeker in Europa). Boven hoog terrein zijn er zelfs speciale ‘escape routes’ ontworpen, om veilig te kunnen dalen. In het vliegplan houden vliegers hier van tevoren dus al rekening mee.

SimFlying

Bij SimFlying verwelkomen we je graag aan boord van onze Boeing 737NG-simulator, zowel voor mensen met én zonder vliegervaring.

