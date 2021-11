Afgedankte 747 nieuw leven ingeblazen

In een nieuw gebouwencomplex van Boeing (Seattle) komt de romp van een oude 747 van United Airlines te hangen, dat meldt Simply Flying.

De Boeing, de ex-N178UA, zet evenals een aantal andere uitgefaseerde vliegtuigen haar bestaan door in een onverwacht andere functie: ze krijgt een hangplek in 1200 Stewart. Dit ligt in de Denny Triangle van Seattle, ook wel de kruising van Stewart Street en Denny Way. Hiertussen zal de 747 dienen als verbindingsbrug. Daarnaast gaat ze ruimte bieden aan een lounge en kantoren.

Voordat het toestel naar Seattle verscheept wordt, is de verf eraf gegaan. Deze werkzaamheden vonden begin oktober plaats in Victorville te Californië. De 747 raakt haar vleugels en interieur kwijt. In haar vliegende carrière beschikte de Jumbo over 222 stoelen in economy, 88 in economy plus, 52 in business en twaalf in de eerste klas.

Symbolische 747

Vastgoedontwikkelaars Westbank Corporation en architectenbureau Henriquez Partners realiseren het project. Westbank beschouwt het als symbolisch. “De unieke geometrie van de Galleria op 1200 Stewart biedt de mogelijkheid om een duidelijke aanwezigheid te creëren in de binnenstad, voor een bedrijf dat een integrale rol heeft gespeeld in Seattle, zowel historisch als vandaag de dag als een economische leider en wereldwijde innovator’’, licht het bedrijf toe bij Simply Flying.

Westbank heeft een goed beeld voor zich hoe het project eruit moet gaan zien. “Door middel van een visueel aantrekkelijk ontwerp dat een Boeing 747-vliegtuig transformeert in een opnieuw ontworpen ruimte, stellen we ons een gestripte Boeing 747 voor, opgehangen in het midden van de galerij, waarbij de ruwe aluminium romp als een kunstwerk wordt blootgelegd.’’