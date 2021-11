Terugblik: KLM MD-11 op Sint Maarten Airport | Video

Princess Juliana International Airport: de vakantiebestemming voor luchtvaartenthousiasten. KLM vloog een korte periode op Sint Maarten met de McDonnell-Douglas MD-11. Het zorgde voor spectaculaire beelden.

Sinds 2016 vliegt KLM met de Airbus A330 rechtstreeks op Sint Maarten. In de jaren daarvoor stuurde KLM de Boeing 747 naar het eiland, enige tijd afgewisseld met de MD-11. De 747 maakte standaard een tussenstop in Curaçao. De MD-11 deed dit ook in de negentiger jaren. Aan het begin van de 21ste eeuw werd de driemotorige jet echter ingezet voor rechtstreekse vluchten om zo te kunnen concurreren met TUI dat destijds met de 767 Sint Maarten aandeed.

Een ware belevenis

Landen op het vliegveld van Sint Maarten is niet alleen een ware belevenis voor passagiers maar ook voor strandgangers die de machines zien aankomen die vervolgens, met soms maar enkele tientallen meters, bijna rakelings over hun hoofden scheren. Ook het vertrek van de vliegtuigen is spectaculair. Er komt op het moment dat een grote jet zich klaarmaakt voor de start zoveel kracht uit de motoren dat mensen niet alleen hun handdoek goed moeten vasthouden. Deze jetblast is krachtig genoeg om de badgasten op het Maho Beach omver te blazen.

Restricties

De enige baan waarover Princess Juliana International Airport (SXM) beschikt is voor grote toestellen als de 747, de MD-11 en de Airbus A330, met een lengte van 2300 meter erg kort. Een andere complicatie vormt het nabij gelegen gebergte met een hoogte van 340 meter dat moet worden omzeild. De performance (het maximale vertrekstartgewicht om afhankelijk van de baanlengte, het omringende terrein en de weersomstandigheden te kunnen vertrekken) liet het niet toe om met een volgetankte Boeing 747 Sint Maarten te kunnen verlaten. Vandaar dat deze machine van KLM de driehoek Amsterdam – Sint Maarten – Curaçao maakte. Met een volgetankte MD-11 of A330 is dat niet nodig. Echter, een natte startbaan brengt ook voor deze machines restricties mee. In dat geval moeten zij wachten totdat het mogelijk is richting zee in plaats van richting de bergen te vertrekken. In de MD-11 konden er dan ook minder passagiers mee dan normaal gesproken.

Gevaar

Bij de strandtentjes worden aankomst- en vertrektijden bijgehouden. Behalve plezier levert het spektakel echter ook gevaar op. Pal achter de baan staan daarom borden met waarschuwingsteksten die aangeven dat het dicht benaderen van vertrekkende toestellen kan ‘resulteren in ernstige verwondingen en/of de dood’. Desondanks zijn er altijd mensen die zich daar niets van aantrekken. Soms niet zonder gevolgen.