Rechter verbiedt gebruik voorkeurslijst bij toewijzing slots

Rechtbank Noord-Holland heeft besloten dat de Nederlandse slotcoördinator geen gebruik mag maken van een lijst met voorkeursbestemmingen bij de toewijzing van slots. De uitspraak heeft gevolgen voor Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport.

Voorkeursbestemmingen

De Nederlandse slotcoördinator, ACNL, was van plan om in het zomerseizoen van 2022 een lijst van voorkeursbestemming te gebruiken bij het toewijzen van slots. Voor maatschappijen die routes willen starten naar overige bestemmingen zou het hierdoor moeilijker worden om een plek op een van de luchthavens te bemachtigen.

IATA

De International Air Transport Association, een organisatie die zich inzet voor de belangen van de commerciële luchtvaart, was fel tegen het gebruik van een lijst met voorkeursbestemmingen en spande een rechtszaak aan tegen ACNL. De belangenorganisatie beargumenteerde dat een dergelijke maatregel de commerciële luchtvaart ‘significant zou kunnen beschadigen’ en in strijd was met Europese wetgeving.

Het gebruik van voorkeursbestemmingen zou ‘slotcoördinatoren tot slaaf van de luchthavens maken, wat nadelige gevolgen heeft voor luchtvaartmaatschappijen en consumenten’, aldus Conrad Clifford, adjunct-directeur van de IATA.

EU

In Europese verdragen is vastgelegd dat slotcoördinatoren neutraal dienen te blijven en alle aanvragen van maatschappijen op een gelijke manier moeten behandelen. Het gebruik van een lijst met voorkeursbestemmingen zou dit volgens de IATA verhinderen en daardoor in strijd zijn met Europese besluiten.

Steun

De IATA werd gesteund door de KLM, Transavia, TUI en Airlines for America. De KLM zou eerder al bezwaar hebben gemaakt tegen het gebruik van de voorkeursbestemmingen, maar hier gaf ACNL geen gehoor aan. De rechtbank heeft besloten dat ACNL de proceskosten van de betrokken partijen zal vergoeden.