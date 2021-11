SAA blokkeert herstart eigen dochter Mango Airlines

South African Airways zal geen kapitaal beschikbaar stellen voor een herstart van Mango Airlines. De budgetmaatschappij, die onderdeel is van SAA, is medio 2021 in ‘sakeredding’ geplaatst. Dit houdt uitstel van betaling en onder curatele stelling in, terwijl een bewindvoerder een reddingsplan opstelt. SAA is recent zelf na bijna twee jaar in ‘sakeredding’ weer gaan vliegen, maar werkt klaarblijkelijk niet mee aan een vergelijkbaar scenario voor haar dochter. Daarmee lijkt Mango Airlines ten dode opgeschreven.

Vliegen of niet vliegen, dat is de kwestie

De Zuid-Afrikaanse staat, via SAA indirect eigenaar van Mango, stelde eerder via een speciale toewijzingswet nog 48 miljoen euro beschikbaar om Mango te laten overleven. Die staatssteun maakt ook deel uit van het reddingsplan van de bewindvoerder. Maar financiële steun van moedermaatschappij SAA, essentieel deel van het reddingsplan, ontbreekt dus. Het reddingsplan werd op 29 oktober gepubliceerd en heeft als belangrijke component hervatting van vluchten medio december (de start van de zomervakanties in Zuid-Afrika). Mango, dat vliegt op alle nationale routes en Mauritius en Zanzibar, zou met drie toestellen herstarten en dat gaandeweg uitbreiden naar acht.

SAA reageerde binnen een dag negatief op het reddingsplan voor haar dochter. De hervatting van vluchten in december bleek het struikelblok. In een brief – in handen van de pers – wijst interim bestuursvoorzitter van SAA, dr. John Lamola erop dat SAA haar aandeelhouder ‘er niet van heeft kunnen overtuigen’ geld ter beschikking te stellen voor hervatting van operationele activiteiten van haar dochter. Er moet eerst een ‘private equity partner’ worden gevonden.

De brief past in de discussie achter de schermen de afgelopen maand, tussen de RvB van SAA en de bewindvoerder van Mango. De RvB wil dat er eerst een private financier wordt gevonden, voordat er weer gevlogen wordt. De bewindvoerder wil het omgekeerde. Hij voert in zijn repliek van 4 november aan dat vliegen de kernactiviteit van Mango is. Met vluchten genereer je inkomsten en ben je een aantrekkelijke partij. Wie wil investeren in een luchtvaartmaatschappij die niet vliegt?

De bewindvoerder onderstreept bovendien dat niet vliegen betekent dat de leasemaatschappij (Macquarie) de toestellen niet langer luchtwaardig zal houden en dan verliest Mango haar Air Operator Certificate. Dan wordt herstarten steeds duurder, lopen de schulden verder op, loopt het personeel weg en hebben schuldeisers het nakijken.

Een verborgen factor?

Waarom de RvB van SAA primair valt over hervatting van vluchten door Mango is slechts summier onderbouwd. De Raad wijst vooral naar zijn aandeelhouder, de staat. En die is druk doende 51% van de aandelen te verkopen aan Takatso, een private investeerder opgericht om meerderheidsaandeelhouder van SAA te worden (zie UP juni 2021). De CEO van Takatso is luchtvaartondernemer Gidon Novick, die op 10 december 2020 zelf een nieuwe budgetvliegmaatschappij startte; Lift Airline. Prijsvechter Lift komt echter slecht van de grond. Het valt niet uit te sluiten dat de CEO van de toekomstige meerderheidsaandeelhouder van SAA niet staat te springen om een directe concurrent van zijn eigen budgetmaatschappij weer in de lucht te brengen.