Vlieg jij binnenkort als instructeur bij E-Flight Academy? 

Heb jij de juiste papieren om te les te mogen geven als vlieginstructeur? En heb je zin om onderdeel uit te maken van een nieuwe beweging in de luchtvaart? Dan is E-Flight Academy in Teuge écht iets voor jou!

Over E-Flight Academy

E-Flight Academy is de eerste elektrische vliegschool van Europa. E-Flight gelooft in een stil en schoon luchtruim waarin iedereen kan en wil blijven vliegen zonder schuldgevoel. Dagelijks vliegen er 6 tot 8 elektrische vluchten per dag vanaf thuisbasis Teuge. De gloednieuwe vliegschool telt op dit moment zo’n 25 PPL studenten. En er zijn er al meer dan 250 proeflessen gegeven (mensen die overwegen om een brevet te gaan halen, of gewoon elektrisch vliegen willen ervaren).

Pipistrel SW128 Velis Electro

Bij E-Flight Academy wordt er gevlogen met twee tweezitters van het type Pipistrel SW128 Velis Electro met een herkenbare blauwe ‘E’ op de staart en één Pipistrel SW121 Virus voor de langere PPL navigatie vluchten. De Velis is op dit moment het enige door EASA gecertificeerde volledig elektrische vliegtuig ter wereld. Dit toestel weegt leeg 428 kilo en heeft een maximum take-off gewicht van 600 kilo. Om die reden zijn wij op zoek naar instructeurs die maximaal 80 kg. wegen. Met de Pipistrel SW128 Velis Electro kan er ong. 50 minuten gevlogen worden (i.v.m. 10 min. reserve). En dat is dan ook precies de lengte van een vliegles bij E-Flight Academy.

“In Zwitserland heb ik bij een traditionele vliegschool veel piloten opgeleid voor de commerciële luchtvaart. Lesgeven bij E-Flight Academy is een totaal andere beleving. Je kan mensen een unieke ervaring bieden. En elektrisch lesgeven is een mooie en direct toepasbare manier om bij te dragen aan verduurzaming van de luchtvaart.“ Eelke Monsma (27) – Vlieginstructeur bij E-Flight Academy

Focus op pionieren en innovatie

E-Flight Academy is alles behalve een traditionele vliegschool. Ze pionieren doordat ze met de nieuwste toestellen vliegen en ze zijn continu bezig met innovatie. Vrijwel alles gebeurt digitaal (plannen van lessen, monitoren van de voortgang, tussentijdse checks, enz). E-Flight academy ontwikkelt momenteel óók een eigen fullmotion VR/AR gecertificeerde E-Flight Simulator waarmee straks officiële virtuele lessen gegeven kunnen worden met de nieuwste technieken op het hoogste niveau.

E-Rating

Om les te mogen geven moet je ten eerste aan onderstaande eisen* voldoen. Vervolgens moet je je E-Rating halen, dat is een conversie op basis van difference training. Op een PPL brevet heeft altijd gestaan dat men kan vliegen met een single-engine piston (SEP of zuigermotor). Sinds vorig jaar is het ook mogelijk een difference training te volgen binnen de SEP class-rating waarna je ook elektrische vliegtuigen mag vliegen. Het brevet wordt overigens niet aangepast na behalen van de E-Rating.

Speciale deal voor aankomende E-Flight instructeurs

Aankomende instructeurs kunnen hun E-Rating (t.w.v. €1800) gratis bij E-Flight Academy halen in ruil voor een investering van 6 lesdagen. In die tijd kunnen zowel de instructeur als E-Flight Academy goed kennis met elkaar maken en worden er na een gedegen evaluatie vervolgstappen genomen. Het salaris van een E-Flight Academy instructeur is gemiddeld ruim 30% hoger dan marktconform afhankelijk van je ervaring. Neem contact op voor de details.

Vlieg jij binnenkort als instructeur bij E-Flight Academy?

Wil jij zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor elektrisch vliegen én een nieuwe generatie piloten opleiden? Laat dan via onderstaande link je gegevens achter! En E-Flight Academy neemt vliegensvlug contact met je op.

Wat vragen we van onze instructeurs?*

CPL(A)

FI(A) (eventueel restricted)

LPE Level 6

IR(A)*

FI(IR)(A)*

Goede sociale vaardigheden

Goed kunnen functioneren in een team

Energie, flexibel, gezellig

Max. 80 kg

*niet verplicht, wel een pré

Meer info: www.eflight.nl / www.instagram.com/eflightacademy