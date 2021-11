Vakantie in Griekenland | Travel Special

Griekenland is een van de populairste vakantiebestemmingen in Europa, en dat is niet voor niets. In de zomer kun je er genieten van een stralend blauwe hemel, een kristalheldere zee en witgekalkte huisjes. In de winter kunnen de temperaturen tot het vriespunt dalen, wat betekent dat je er ook op wintersport kunt. Maar hoe kun je je vakantie in Griekenland zo leuk mogelijk maken? Samen met FTI nemen we het land eens onder de loep.

Griekenland: de feiten op een rij

Vliegen naar Griekenland duurt doorgaans een kleine vier uur. Zowel in de zomer als in de winter gaan er vanaf onder meer Schiphol veel directe vluchten. Eenmaal aangekomen is het er een uurtje later dan in Nederland. Het land bestaat uit grofweg zesduizend eilandjes waarvan er ongeveer 230 bewoond zijn. Cultuurliefhebbers kunnen zich zowel op het vasteland, bijvoorbeeld in de grote steden Athene en Thessaloniki, als op de eilanden helemaal uitleven. De populairste vakantie-eilanden zijn Rhodos, Kos en Kreta, maar ook kleinere eilanden zoals Zakynthos, Santorini of Corfu zijn in trek.

Heel Griekenland kent een mediterraan klimaat met zachte winters en warme zomers. Met 300 zonuren per jaar is het niet gek dat ieder jaar veel Nederlanders de Griekse stranden opzoeken. In het voor- en najaar liggen de temperaturen rond de 20-25 graden en in de zomermaanden kunnen deze oplopen tot ruim boven de dertig graden. In die periode schijnt de zon gemiddeld zo’n tien tot veertien uren per dag, met name op de eilanden Rhodos en Kreta.

Bezienswaardigheden

Stranden

De voornaamste reden om naar Griekenland af te reizen is vanwege de lange zandstranden. Op ieder eiland kun je fijne stranden vinden en een duik nemen in het heldere zeewater. Zo vind je op Kreta, tussen Rethymnon en Skaletta, een strand van zo’n twaalf kilometer lang, tevens het langste strand van het eiland. Naast mooie stranden kun je op Kreta overigens ook terecht voor indrukwekkende berglandschappen, zoals het Ida-gebergte en het Thripi-gebergte.

Ook op Kos tref je lange stranden. Op Rhodos vind je de prachtige baai van Kalithea, waar je met een snorkel- of duiktocht de onderwaterwereld kunt ontdekken. Het eiland biedt meer dan 300 dagen zon per jaar en wordt gekenmerkt door de uitgestrekte bossen, de olijfgaarden en pittoreske bergdorpjes. Net als Kreta is het dus voor zowel wandelaars als badgasten een populaire bestemming.

Watersport

Voor veel mensen wordt een vakantie op de Griekse eilanden gekenmerkt door de zee. Naast een lekker dagje zonnen op het strand zijn er ook talloze mogelijkheden voor andere activiteiten. Zo kun je varen op een jacht of, als de wind goed is, op je surfplank stappen. Voor surfliefhebbers is Ialyssos een populaire bestemming. Het plaatsje aan de westkust van Rhodos kenmerkt zich door de constante zeewind. Je kunt er dan ook verschillende surfscholen vinden.

Als je liever wat meer snelheid hebt zijn wakeboarden en waterskiën goede opties. Als je juist de onderwatergrotten, riffen, oude amforen en scheepswrakken wilt ontdekken zijn snorkelen en duiken echte aanraders.

Cultuur

Tempels, romantische straatjes en architectuur: naast de grote steden op het vasteland zijn ook de steden op de eilanden historisch mooi. In Heraklion, de hoofdstad van Kreta, kun je een bezoek brengen aan het archeologisch museum. Daar kun je terugreizen naar de tijd van de Byzantijnen, Venetianen en Ottomanen. Vlak voor de Kretaanse kust ligt Spinalonga, een eiland met een Venetiaans fort. Vroeger werden mensen die besmet waren met lepra daar naartoe gebracht. Het eiland bevat een bijzonder – en tegenwoordig extra relevant – stukje geschiedenis.

Iets verder richting het oosten kun je terecht in Rhodos-stad, de levendige hoofdstad van het gelijknamige eiland. Het historische oude centrum van de stad staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Hier vind je de haven van Mandraki. In een van de talloze winkels kun je, voor iemand anders of juist voor jezelf, gelijk een leuk cadeau scoren. Op het eiland Kos vind je, verspreid over een groot gebied, bij Paleo Pili ruïnes van een dorp waarvan de muurresten nog overeind staan.

Top Tips

Culinair

De Griekse keuken heeft een typisch mediterraans karakter met veel vlees, groenten, vis en olijfolie. Bekende Griekse gerechten zijn brood met Tzatziki, de varkensvleesspies Souvlaki en Gyros. Minder bekend maar wel erg lekker is Dolmadakia: wijnbladeren gevuld met gehakt, kruiden, rijst en groenten. Ook leuk om te proberen zijn Mezedes, een soort Griekse tapas bestaande uit kleine gerechten.

Qua drank kun je bij veel restaurants uiteraard terecht voor een goede wijn. Ook zul je op veel plekken het bekende Griekse Mythos-biertje vinden. Ouzo is misschien wel het bekendste drankje van Griekenland en heeft een alcoholpercentage van ongeveer 37 tot 44 procent. Het drankje wordt gemaakt van diverse kruiden, maar de anijssmaak is het sterkst te proeven. Door heel Griekenland bestaan er nog veel Ouzo-fabrieken. De meesten daarvan zijn in handen van families en hebben hun eigen, geheime recept. Bij veel restaurants krijg je een glaasje Ouzo van het huis. Proosten doe je met γεια μας, ofwel ‘jamas’!

Vervoer

Op welk eiland je ook bent: met de auto kom je op de leukste plekken. Een huurauto is dus eigenlijk een must. De wegen zijn goed onderhouden en je kunt gemakkelijk gaan en staan waar je wilt. Wil je liever fietsen? Dan is Kos een aanrader! Het eiland staat bekend als fietseiland en dat is niet voor niets. Langs vrijwel de gehele kust vind je brede en goed onderhouden fietspaden.

In Griekenland vind je verder ook een uitgebreid busnetwerk. Met name in de populaire badplaatsen zijn de bussen populair onder toeristen. Om tussen de eilanden en het vasteland van Griekenland te reizen is de veerboot het perfecte vervoersmiddel. Vanuit Piraeus, de belangrijkste haven van het vasteland, kun je gemakkelijk een dagtocht naar een van de andere eilanden regelen. Ook kun je zo van eiland naar eiland hoppen.

