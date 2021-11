Waarom staat een vliegtuig met de neus richting de gate?

Je staat er eigenlijk niet bij stil: een vliegtuig dat met de neus naar de gate geparkeerd staat. Waarom staat een toestel niet andersom?

De manier van instappen op Schiphol is door de jaren heen enorm veranderd. Voor 1961 stonden vliegtuigen op een groot open veld geparkeerd. Passagiers liepen naar het toestel waarmee ze op weg zouden gaan en stapten per trap in. Bij aankomst verlieten ze de machine ook via de trap om zich vervolgens richting aankomsthal te begeven. Bovendien stonden de toestellen evenwijdig aan elkaar geparkeerd, iets wat op Schiphol alleen nog maar bij de bufferafhandeling te zien is.

Inmiddels wordt er gewerkt met aviobruggen, beter bekend als vliegtuigslurfen, die een luchtbrug vormen tussen de gate en het vliegtuig. Als de toestellen in plaats van met hun neus richting gate evenwijdig aan de gate geparkeerd zouden staan, moet de aviobrug niet alleen langer zijn dan de vleugel maar kunnen er ook minder machines naast elkaar parkeren.

© Finnair

Jetblast vliegtuig

Dat de vliegtuigen niet achterstevoren bij de gate geparkeerd worden heeft ook zijn reden. Als een toestel dat met de staart richting de gate staat de motoren start, kan dat leiden tot zeer gevaarlijke omstandigheden. De luchtstroom die uit de motoren komt wanneer de piloten deze starten, de zogenaamde Jetblast, kan niet alleen schade veroorzaken aan de gate. Die stroom kan ook heel verkeerd uitpakken voor personeel dat zich op dat moment nog tussen het vliegtuig en gate bevindt. Op de luchthaven van Sint-Maarten blijkt hoeveel kracht zo’n luchtstroom heeft: als een grote jet zich klaarmaakt voor de start komt er zoveel kracht uit de motoren dat strandgasten niet alleen hun handdoek goed moeten vasthouden. In 2017 kostte het een toeriste haar leven.

Milieuvervuiling

Hoewel het om veiligheidsredenen beter is dat een vliegtuig met de neus naar de gate staat, zijn er ook redenen om een toestel juist andersom te positioneren. Een machine kan vanuit die positie immers gelijk wegrijden naar de startbaan. Dat scheelt tijd.

Het is mogelijk voor een vliegtuig om op eigen kracht achteruit te rijden. Echter, het komt vrijwel nooit voor. Achteruitrijden op eigen kracht kost een machine veel energie. Daarbij komt er veel CO2-emissie vrij en levert het een hoop herrie op. Vandaar dat voor de zogenaamde push backs gewerkt wordt met pushback trucks. De lepels van de truck klemmen zich vast tegen de wielen van het vliegtuig en tillen ze op. Vervolgens schuift er een plateau onder de wielen waarna de truck kan beginnen met wegduwen. Zo wordt de Jetblast voorkomen. Begin dit jaar startte Schiphol proeven met de Taxibot. Uit de eerste resultaten blijkt dat hiermee gemiddeld 50 procent brandstof bespaard wordt.