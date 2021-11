KLM zit met belastingschuld van 1,3 miljard euro

KLM heeft een aanzienlijk hoge schuld bij de Nederlandse overheid. De maatschappij kreeg naast leningen en garanties ter waarde van 3,4 miljard euro ook uitstel van belastingen van ruim 1,3 miljard euro, zo blijkt uit onderzoek van NRC.

Alle Nederlandse bedrijven konden tijdens de coronacrisis de betaling van verschuldigde belasting uitstellen. Zo’n 376.000 bedrijven maakten gebruik van die regeling, waardoor zakelijke belastingschulden inmiddels in de tientallen miljarden euro’s zijn gelopen. Deze moeten uiterlijk op 1 oktober 2027 zijn afgelost. Ook KLM maakte gebruik van de regeling. Volgens NRC heeft het bedrijf uitstel van betaling gekregen voor een belastingschuld van in totaal 1,371 miljard euro. Daarnaast was KLM, samen met dochtermaatschappij Transavia, met 1,7 miljard euro de grootste ontvanger van de NOW-loonsteunregeling. Deze regeling is per 1 oktober stopgezet door het kabinet.

Eerder kreeg de luchtvaartmaatschappij al andere overheidssteun in de vorm leningen en garanties ter hoogte van 3,4 miljard euro. Alle bedragen opgeteld maken een bedrag van 6,5 miljard euro, waarvan vermoedelijk ruim 4,7 miljard moet worden terugbetaald. KLM is ondertussen al maanden in gesprek met de overheid over een verbetering van haar financiën. Nieuwe steun zou echter wel gepaard gaan met de eis van de Europese Commissie dat de maatschappij tegen haar zin slots op Schiphol moet opgeven.

Een woordvoerder van KLM geeft aan dat belastinguitstel van belang is. “Het geeft ons financiële ruimte in een crisisperiode met ver achterblijvende inkomsten. Op het moment dat het herstel weer inzet en de inkomsten weer op peil komen, zal de achterstand worden ingelopen.” De woordvoerder benadrukt dat de rente die KLM moet betalen aan de Belastingdienst de komende jaren snel zal toenemen. Ook gelet op de rente over de leningen die aan het bedrijf zijn verstrekt zal snelle terugbetaling naar verwachting prioriteit zijn voor KLM.

Air France-KLM heeft nog steeds last van de coronabeperkingen. Na een recordverlies in 2020 leed het concern in het derde kwartaal nog steeds een verlies van 192 miljoen euro. De omzet bedroeg 4,6 miljard (81 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar). KLM maakte wel voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus weer winst.