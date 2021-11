Prijs MD-11-boek stijgt naar eenzame hoogte

In de afgelopen zeven jaar nam KLM afscheid van drie iconische machines die vele jaren deel uitmaakten van de blauwe vloot: de McDonnell Douglas MD-11, de Fokker 70 en de Boeing 747. Ter gelegenheid hiervan kwam de Farewell-boekenserie uit. Een boekverkoper biedt nu een van de delen tweedehands wel voor heel veel geld aan terwijl het bij de Stichting Farewell MD-11 nieuw voor een veel schappelijkere prijs gewoon te bestellen is.

Ander prijskaartje

Alles wordt duurder, hebben ze mogelijk bij ROJA boeken gedacht toen ze het boek Farewell MD-11 A Journey of inspiration te koop zetten bij bol.com met een prijskaartje eraan van maar liefst € 49,95. Dat is voor € 11,45 meer dan de prijs waarvoor het even makkelijk te bestellen is bij de Stichting Farewell MD-11 die verantwoordelijk is voor de uitgave. Bovendien gaat de opbrengst van het boek als dit rechtstreeks bij deze stichting wordt besteld, naar Wings of Support. Dit betreft een particulier initiatief van de medewerkers van KLM en Martinair waardoor kinderen in landen waar deze maatschappijen op vliegen geholpen worden aan onderdak, onderwijs en medische hulp.

Gedoneerd

Het idee om een boek over de MD-11 uit te geven kwam van Charley Valette, een bevlogen vlieger die heel wat uren in deze driemotorige jet heeft doorgebracht en met pijn in het hart afscheid nam van zijn Elfjes. Het bleef niet bij dit ene boek. Maar liefst zes delen volgden vol foto’s en verhalen. Het tweede over de nadagen van de blauwe MD-11’s, het derde en het vierde over de Fokker 70, het vijfde en zesde over de Boeing 747. Ook over de MD-11’s met de rode staarten kwam op initiatief van George de Waard een boek uit, uitgegeven door de inmiddels niet meer bestaande Stichting Aviation Legends. Voor De Waard geldt eveneens dat hij de herinnering aan die mooie MD-11 levend wilde houden in een boekvorm. Aan de totstandkoming van deze uitgave werkten wel veel van dezelfde mensen mee. Een andere overeenkomst tussen al deze boeken is dat de opbrengst gedoneerd is aan Wings of Support.