Invloed verhoging havengelden op vliegticket

Schiphol besloot onlangs de havengelden voor de komende drie jaar te verhogen. Wat merkt de reiziger van die verandering?

De luchthaven in Amsterdam verhoogde de tarieven met 37 procent. Dat is echter vijf procent lager dan aanvankelijk de bedoeling was. In 2020 en 2021 liep Schiphol 1,6 miljard euro mis en daalden de inkomsten van de havengelden. Vanaf 2022 (met ingang van 1 april) stijgt het tarief met negen procent. De twee jaar daarna gaat het havengeld met twaalf procent omhoog. Cumulatief is dat 37 procent. Reden voor de verhoging van de havengelden is de coronacrisis.

Weerstand van maatschappijen

De stijging stuitte op flinke weerstand van maatschappijen. KLM, met een flink aantal vliegtuigen op Schiphol, noemt de tarieven ‘onredelijk’ en ‘onaanvaardbaar’. ‘’De voorgestelde tariefstijgingen van Schiphol vindt KLM buitenproportioneel en onverstandig, omdat hiermee het prille herstel in de kiem wordt gesmoord en de positie van Nederland in gevaar komt”, aldus de woordvoerder van de maatschappij tegen NRC.

De luchthaven stak een hoop geld in bouwprojecten waaronder de A-pier. Schiphol-topman Dick Benschop liet zich al eerder uit over de vertraging van de pier. Bedoeling was dat deze in 2019 al in gebruik zou worden genomen. Voorlopig hoeven maatschappijen niet voor de bijkomende kosten op te draaien. ‘’We zijn de luchtvaartmaatschappijen tegemoetgekomen door € 145 miljoen voor eigen rekening te nemen. Ook komt de overschrijding op de A-pier niet bij hen terecht. Die wordt pas vanaf 2024 meegenomen in de berekening”, maakte financieel directeur van Schiphol Robert Carsouw tegen de Telegraaf.

KLM heeft veel vliegtuigen op Schiphol staan. ©Maurits Vink

Gevolgen verhoging havengelden

In een ticketprijs zit van alles inbegrepen. Van veiligheidskosten, tot start- en landingsrechten. De verhoging van het havengeld moeten maatschappijen verhalen op hun reizigers. Volgens het Algemeen Dagblad stijgen de kosten van een vliegticket in 2024 met tien euro. Dat betekent dat reizigers in dat jaar 38 euro havengeld betalen. Tevens stijgen de tarieven voor passagiers die overstappen. Momenteel is dat tarief 13,50 euro. Voor hen gaat dit omhoog naar 18,50 euro.

Bij easyJet stijgen de prijzen door alle heffingen (onder meer vliegtaks, red.) zelfs met veertig euro per ticket. ‘De lasten komen bij de luchtvaartmaatschappijen terecht. Hierdoor wordt vliegen duurder, terwijl het voor eenieder mogelijk zou moeten zijn”, reageert de maatschappij.

EasyJet ziet ticketprijzen met veertig euro stijgen. ©Maurits Vink

Tarieven andere luchthavens stijgen minder hard

Op Schiphol gaan de havengelden verder omhoog dan op andere Europese luchthavens. Waar luchtvaartmaatschappijen op het vliegveld in Amsterdam de tarieven met maar liefst 37 procent zien stijgen, gaan deze volgens Marnix Fruitema, voorzitter belangenorganisatie van maatschappijen in Nederland BARIN, tussen de nul en vijf procent omhoog. De stijging van de havengelden is in zijn ogen nadelig voor de concurrentiepositie van een Nederland. ’’Terwijl we hier juist competitief moeten blijven, omdat de aantrekkingskracht van Schiphol minder is dan die van Londen, Frankfurt of Parijs’’, licht Fruitema toe.

Juridische stappen tegen havengelden

KLM overweegt juridische stappen tegen de verhoging van het havengeld. Ook toezichthouder Autoriteit, Consument en Markt (ACM) kijkt naar de stijgende tarieven en de bezwaren die maatschappijen hebben. Verwacht wordt dat voor het einde van dit jaar een uitspraak hierover volgt.