Acht mannen van boord gehaald op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee zette afgelopen zondagochtend acht Poolse mannen uit een vliegtuig op Schiphol, meldt de NOS.

De mannen weigerden een mondkapje te dragen. Ook stonden zij tijdens de vlucht in het gangpad in plaats van op hun eigen plek te gaan zitten. Wegens de coronamaatregelen wordt dat gevraagd van passagiers. “De mannen volgden de aanwijzingen van de crew in het vliegtuig niet op, waarop de gezagvoerder aangifte heeft gedaan’’, licht de woordvoerder van de Marechaussee toe tegenover de NOS. ‘’De mannen zijn door ons meegenomen en gehoord.”

Over welke vlucht en maatschappij het precies ging, laat de Marechaussee niets los. Wél is bekend dat het vliegtuig afkomstig was uit Polen. Het incident vond zondagochtend om 8:00 uur plaats. Toen landden er twee machines uit Warschau en Krakau.

Aanhouding Schiphol

Nadat de acht passagiers van boord waren gehaald, misten zij hun aansluitende vlucht. Niet bekend is waar die heen zou gaan. De Poolse mannen kregen een boete. “Het is aan het OM om verdere sancties op te leggen”, zegt de woordvoerder. NH Nieuws geeft aan dat de acht later op zondag hun reis zouden vervolgen.

Vaker dit soort voorvallen

Het komt regelmatig voor dat passagiers zich niet aan de coronamaatregelen houden. Begin augustus zette KLM achttien vrouwen uit het vliegtuig. Zij waren onderweg vanuit Kiev naar New York (met tussenlanding op Schiphol). Tijdens de vlucht naar Amsterdam waren de vrouwen zonder mondneuskapjes aan het rondlopen. Een advocaat van de achttien vrouwen liet weten dat het gedrag ‘niet ongeoorloofd’ was, omdat zij wat aan het eten waren.

Eenmaal op Schiphol aangekomen wachtte de beveiliging de vrouwen op. Ze mochten uiteindelijk niet meer mee met de vlucht naar New York. De tickets werden omgeboekt naar een Delta Air Lines-vlucht, maar óók daarop mochten de vrouwen uiteindelijk niet mee. Zij overtraden opnieuw de coronaregels en luisterden niet naar de instructies.