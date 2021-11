Grenzen VS weer open maar niet voor iedereen

Nu de grenzen van de Verenigde Staten sinds 8 november weer open zijn kan niet iedereen er zomaar in, meldt NU.nl.

In Nederland ben je ‘volledig’ gevaccineerd als je het coronavirus hebt gehad en daarna één prik hebt gehaald. In de VS zit dat anders. “Eén prik van Pfizer of Moderna (en dus hersteld van het coronavirus, red.) is niet voldoende om toegang te krijgen tot de VS”, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan NU.nl.

Ondanks dat geldt voor het Janssen-vaccin een uitzondering. Voor deze vaccinatie hoefde men maar één prik te halen. De woordvoerder vervolgt dat reizigers met het Janssen-vaccin en een negatieve test, voldoende beschermd zijn met één prik en daardoor gewoon toegang kunnen krijgen tot het land.

Vluchten naar VS

Vanaf gisteren (maandag, red.) hief de VS de inreisbeperkingen op. Daardoor is het weer mogelijk voor Europese maatschappijen, waaronder KLM, om hierheen te vliegen. Bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij is duidelijk wat het land eist van reizigers om binnen te komen. “We weten waarop we moeten controleren’’, zegt een KLM-woordvoerder.

Gevaccineerde reizigers die in bezit zijn van een negatieve PCR-test kunnen de Verenigde Staten weer binnen. Wegens het coronavirus besloot het land anderhalf jaar geleden de grenzen te sluiten waardoor het vrijwel onmogelijk was om naar de VS te vliegen. KLM vliegt nu 64 keer per week naar elf verschillende bestemmingen in de Verenigde Staten. Het gaat om Los Angeles, San Francisco, Chicago, Boston, Atlanta, Miami, Las Vegas, New York, Washington, Minneapolis en Houston. Ook Delta Air Lines vliegt weer tussen Nederland en de VS.