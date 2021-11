Investeerders leggen 23,6 miljard neer voor luchthaven Sydney

De groep inversteerders van het Australische Sydney Aviation Alliance (SAA) hebben het bod van vier maanden geleden verhoogd naar 23,6 miljard dollar. Als de deal wordt goedgekeurd is dit de op een na grootste overname van een luchthaven ooit.

De investeerders deden in begin juli al een bod van 22,26 miljard dollar. Dat sloeg de luchthaven af, waarna de groep het bod verhoogde naar 23,6 miljard dollar. De overeenkomst stuit echter op een aantal obstakels, waardoor het nog maanden kan duren voordat het proces is afgerond. Er moet een onafhankelijk rapport worden gemaakt, driekwart van de aandeelhouders van de luchthaven moeten toestemming geven voor de overname en de Australische toezichthouders moeten akkoord gaan.

Een woordvoerder van luchthaven Sydney is optimistisch over het bod: “Volgens de raad van bestuur gaat deze deal waardevol zijn op lange termijn en dus vragen we onze aandeelhouders om hem goed te keuren”. De raad van bestuur van de luchthaven is van plan om in het eerste kwartaal van 2022 te vergaderen over de overeenkomst. Het bod van Sydney Aviation Alliance (SAA) ligt al meer dan een maand op tafel en als de deal doorgaat, wordt het eveneens een van de grootste buy-outs ooit in de Australische geschiedenis.

De aankondiging van het bod voor luchthaven Sydney kwam kort nadat Australië de grenzen weer had opengesteld voor internationale reizen. Sinds begin november mogen volledig gevaccineerde overzeese bezoekers voor het eerst in meer dan anderhalf jaar de twee grootste staten van Australië binnen. Miljoenen Australiërs kunnen nu ook vrij naar het buitenland reizen.