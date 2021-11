‘Ontsnapping na noodlanding mogelijk voorbereid’

24 migranten ontsnapten 5 november uit een vliegtuig van Air Arabia Maroc na een noodlanding. Mogelijk was deze actie voorbereid, meldt Algemeen Dagblad.

De Airbus A320, met registratie CN-NMG, was onderweg vanuit Casablanca in Marokko richting Istanbul Sabiha Gökçen Airport (Turkije). Het toestel maakte een noodlanding op de luchthaven van Palma de Mallorca nadat een Marokkaanse passagier een aanval kreeg als gevolg van een suikerziekte.

Toen het vliegtuig eenmaal op het Spaanse eiland was geland, stond een ambulance de passagier van Air Arabia Maroc op te wachten. 22 medepassagiers verlieten vervolgens de A320 via de landingsbaan. Na de ontsnapping was het vliegveld van Mallorca lange tijd dicht. Vertrekkende vluchten werden vertraagd, aankomende weken uit.

Passagiers ontsnappen na noodlanding op Palma de Mallorca.

Twaalf arrestaties

De Spaanse politie had al een vermoeden dat dit een poging was om Spanje illegaal binnen te komen. Na de ontsnapping van de migranten stelde de politie een grote opsporingsactie in. Vrijdag en zaterdag arresteerde zij al twaalf mensen. De persoon die in het vliegtuig deed alsof hij niet goed werd, pakte de politie ook op. Vorig jaar werd hij eveneens opgepakt in Marbella (Zuid-Spanje).

Behalve de man die de aanval kreeg als gevolg suikerziekte, is ook de persoon die met hem naar het ziekenhuis ging gearresteerd. Eenmaal bij het ziekenhuis aangekomen gingen de twee ervandoor. Daarnaast zit ook een persoon vast die de wetshandhaver in het vliegtuig aanviel. De politie verdenkt hen van opruiing, illegale binnenkomst in Spanje en openbare ordeverstoring.

Noodlanding voorbereid

Op Facebook, in een groep genaamd ‘Brooklyn’, zou deze actie voorbereid zijn. In juli plaatste iemand een bericht in de groep: ‘Je moet tickets boeken van Casablanca naar Istanboel via Spanje (…). Zodra je over Spanje vliegt, doet een van jullie alsof hij ziek is en begint te schreeuwen. Zijn vrienden moeten chaos veroorzaken en om hulp vragen zodat de zieke snel gered wordt voordat hij sterft. Deze truc dwingt de gezagvoerder een noodlanding te maken, waarna de ontsnappingspoging ondernomen moet worden.’

Voor deze actie zocht men veertig vrijwilligers. Het doel was om een vlucht vanuit Marokko naar Turkije te boeken, omdat Marokkaanse reizigers volgens het Spaanse persbureau EFE voor een vlucht naar dat land geen visum nodig hebben. Naast dit soort acties wisselt de Facebookgroep grappen met elkaar uit. Ook organiseert zij inzamelingsacties voor armen. Vorig jaar haalde zij 33.000 euro op om winterkleren te kopen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Vliegtuig wijkt uit

Het vliegtuig van Air Arabia Maroc steeg vorige week vrijdag om 17:10 uur lokale tijd op vanuit Casablanca. Na iets meer dan een halfuur naderde de A320 Mallorca waarna het toestel een rondje draaide om vervolgens op het Spaanse eiland een noodlanding te maken. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de machine ’s nachts terugvloog naar Casablanca.