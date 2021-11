Terugkeer frequent flyer twijfelachtig

Vakantiegangers pakken weer steeds vaker het vliegtuig op weg naar zon, strand, familie en andere culturen. Maar zakenreizigers zijn vooralsnog de grote afwezigen. Niet goed voor de portemonnee van luchtvaartmaatschappijen, meldt de Volkskrant.

De inreisbeperkingen en lockdowns houden de zakenmens thuis. Op de intercontinentale routes is het gemis voelbaar van deze frequent flyers die voor zijn riante zitplaats en een menu dat heel anders uitpakt dan ‘chicken or pasta’ al snel tien keer zoveel betaalt als de toerist in de economyclass. Zakenreizigers maken twaalf procent uit van de passagiers maar zijn twee keer zo winstgevend.

Grote dalingen zakentrips

Bill Gates, filantroop en medeoprichter van Microsoft, voorspelt dat meer dan de helft van alle zakentrips verdwijnt. Al verschilt het per bedrijf, er valt een enorme winst te boeken met virtuele bijeenkomsten via apps als Zoom en Teams, aldus Gates eind vorig jaar op een onlineconferentie van The New York Times. Die mening leeft ook bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) die een peiling hield onder tweehonderd zakenreizigers. Alhoewel de zakenreismarkt zich herstelt, verwacht de helft van de ondervraagden minder te gaan reizen.

Zakenblad Bloomberg belde een rondje met de bazen van 45 multinationals in de VS, Europa en Azië. Het merendeel voorziet een daling tussen de twintig en veertig procent. Thierry Vanlancker, de topman van Akzo Nobel, vermoedt een daling van zeker een derde. ‘Het is goed voor onze portemonnee en het helpt ons onze duurzaamheidsdoelen te halen’, stelt hij. ‘Onze klanten hebben een jaar gehad om ermee vertrouwd te raken. Het is geen taboe meer om contact te zoeken via video.’

Economysectie

Al met al geen leuke vooruitzichten voor de luchtvaartmaatschappijen. Scott Kirby, algemeen directeur van United Airlines, de nummer 3 van de wereld, hield er afgelopen zomer nog aan vast dat je op pad moet om zaken te doen. KLM-topman Pieter Elbers put hoop uit de feedback uit klantenpanels en uit gesprekken met ‘trouwe klanten’. Die staan te popelen ‘om hun kantoren en fabrieken weer te bezoeken’. Maar intussen bereidt KLM zich wel voor op een toekomst met minder – wat de Volkskrant betitelt als – suikerooms in de wolken.

Het bedrijf richt haar vliegtuigen voor lange afstanden anders in, met een premium economysectie. Niet alleen aan de wensen van economyklanten die wat meer ruimte willen kan daarmee tegemoet worden gekomen, het biedt ook een perspectief als de businessclassreizigers niet meer in die klasse terugkeren.