Airbus voert ‘veelbelovende’ test uit met formatievliegen

Airbus vloog dinsdag met twee A350’s in een vogelachtige formatie om te onderzoeken of deze manier van vliegen bijdraagt aan het besparen van CO2. Al sinds 2019 is de Franse vliegtuigbouwer hiermee bezig.

De twee toestellen waren onderweg van Toulouse (Frankrijk) naar Montreal (Canada). De F-WXWB vertrok als eerste vanuit de Franse stad en steeg om 8:57 uur op. Twee minuten later volgde de F-WMIL. Vervolgens landden de twee machines om 10:40 en 10:41 uur lokale tijd in Canada.

Boven Frankrijk vlogen de twee A350’s nog niet in vogelformatie, maar eenmaal boven de Atlantische Oceaan deden ze dat wel totdat ze boven Canada waren. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de vliegtuigen midden over de Atlantische Oceaan vlogen, en niet over de Noord-Atlantische route. Dat deed Airbus om ‘verstoppingen’ op die route te voorkomen.

Hoe Airbus formatievliegen uitvoerde

Nu is de vraag hoe het kan dat vliegtuigen die op zo’n manier vliegen CO2 besparen. Het diagonale patroon waarin de machines vlogen, valt te vergelijken met hoe vogels in een formatie vliegen. De toestellen beschikken over verbonden besturingssystemen die in contact staan met elkaar. De machine die volgt, in dit geval de F-WMIL, zit in het zog van de voorste waardoor de achterste minder werk hoeft te verrichten.

Het experiment pakte zeer gunstig uit. Airbus liet weten dat het tweede vliegtuig tijdens de vlucht meer dan zes ton CO2 bespaarde. Dit is te vergelijken met vijf procent op langeafstandsvluchten. “Deze demonstratievlucht is een concreet voorbeeld van ons inzet om onze routekaart naar een koolstofarme economie te realiseren… De mogelijkheid om dit rond het midden van dit decennium voor passagiersvliegtuigen in te voeren, is veelbelovend. Stel je het potentieel eens voor als fello’fly in de hele sector zou worden ingevoerd!”, zegt Chief Technical Officier van Airbus Sabine Klauke in een persbericht van de Franse vliegtuigbouwer. Airbus heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan en is onder meer druk bezig met de A321XLR die een 30 procent lager brandstof verbruik heeft dan andere toestellen uit de A320-familie.

These two #A350 “fellos” performed the 1st transatlantic flight as paired aircraft from Toulouse to Montreal airport!

What's #fellofly? A follower ✈️ retrieves wake energy lost by a leader ✈️, reducing engine thrust & fuel consumption of over 5% per trip.

Uitdaging staat te wachten

Hoewel hiermee CO2 bespaard wordt, is formatievliegen lastig te realiseren. Commercieel gezien kan het een uitdaging worden. Het vertrek van de vliegtuigen moet goed gecoördineerd worden zodat het ene toestel niet voor het andere blijft hangen. Daarom lijkt deze technologie vooral ingezet te worden wanneer vliegmachines belangrijke luchtwegen binnenvliegen. Voorbeeld daarvan is dus de Noord-Atlantische route, een route waar de dichtheid hoog is.