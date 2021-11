Boeing vliegt 777X naar Dubai | Video

De Boeing 777X, het toestel dat lang op zich liet wachten, is deze week naar de Verenigde Arabische Emiraten gevlogen voor de Dubai Airshow, meldt Simple Flying.

Voorheen vloog het vliegtuig alleen in het Amerikaanse luchtruim voor testvluchten. Maandag vertrok het toestel vanuit King County International Airport (Seattle), waar een fabriek van Boeing staat, naar Al Maktoum Airport in Dubai. Na een vlucht van circa vijftien uur landde de N779XW voor de eerste keer buiten de Verenigde Staten.

De 777X voltooide een vlucht van circa vijftien uur vanuit de VS naar de Verenigde Arabische Emiraten. © Flightradar24.com

Andere route

Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de machine via Groenland, IJsland, Denemarken, Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije, Griekenland en Turkije vloog. Hoewel veel vliegtuigen richting de Verenigde Arabische Emiraten over Irak vliegen, deed de 777X dat niet. Het toestel ging vervolgens langs Cyprus, over Egypte, Jordanië en Saudi-Arabië om tot slot te landen in Dubai.

Reden daarvoor is dat de Federal Aviation Administration (FAA) Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen verbiedt om boven Irak lager dan Flight Level 320 te vliegen. De FAA acht deze maatregel noodzakelijk om de risico’s voor de veiligheid van personen en vliegtuigen te waarborgen. Deze speciale federale luchtvaartverordening (Special Federal Aviation Regulation, SFAR) geldt van 26 oktober 2020 tot (minimaal) 26 oktober 2022. Hoewel de 777X op FL390 vloog, biedt de andere route betere alternatieve luchthavens in geval van een tussenstop.

Welcome @Boeing 777X to Dubai for the @DubaiAirshow. This is the first time 777X attending an airshow. Looking forward to visit the aircraft during the show! Enjoy the beauty. pic.twitter.com/7CS6IPNpI4 — Sam Chui (@SamChuiPhotos) November 9, 2021

Emirates groot afnemer 777X

Dat Boeing met het nieuwe toestel naar de Airshow komt, heeft zo zijn redenen. Met de aanwezigheid van de 777X kan Boeing Emirates, haar grootste klant van dit type, het nieuwe vliegtuig laten zien. In totaal bestelde de maatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten er 115.

Emirates-topman Tim Clark liet zich al eerder uit over de vertraging van de 777X die “natuurlijk invloed [heeft. red] op al onze plannen … We denken nu aan het einde van dit jaar tot het einde van het decennium. Én waar ons netwerk zal zijn, hoe onze vloot eruit zal zien, wat voor soort vliegtuigen, hoeveel etc. Dat we in dit stadium geen rekening kunnen houden met de 777-9, of -8 is een beetje een probleem voor ons’’, gaf hij eerder aan tegenover Simple Flying.

Uitstel levering

De eerste levering van de 777X liep meerdere keren vertraging op. In 2019 zou het vliegtuig voor de eerste keer geleverd worden, maar dat kwam er niet van. In datzelfde jaar had het toestel haar debuut moeten maken op de Paris Air Show. Motorproblemen gooiden roet in het eten.

Later werd de cabinedruk van de 777X getest. Gedurende deze test bezweek de vrachtdeur onder de druk. Tijdens de testvluchten in 2020 ging het opnieuw mis. Een groot incident vond plaats wegens een ‘uncommanded pitch event’. Dit houdt in dat de neus van het vliegtuig abrupt omhoog of omlaag beweegt zonder input van de piloot. Gegeven de crashes van de 737 MAX en de problemen met de Dreamliner is het een lichtpuntje voor Boeing dat de 777X succesvol vanuit de VS naar de Verenigde Arabische Emiraten is gevlogen.