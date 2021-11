Delta Air Lines verhoogt aantal vluchten naar Schiphol

De grenzen van de Verenigde Staten zijn weer open. Delta Air Lines schroeft de capaciteit tussen de VS en Nederland komende zomer op.

De vliegfrequentie vanuit Atalanta neemt toe naar achttien dagelijkse vluchten, verdeeld over veertien trans-Atlantische bestemmingen. Tussen Atalanta en Schiphol wordt de frequentie uitgebreid naar drie keer per dag. Voorheen was dit twee keer.

Daarnaast herstelt de Amerikaanse maatschappij vanaf begin mei de route tussen Portland en Amsterdam. Vanuit New York naar Schiphol vliegt Delta Air Lines komende zomer twee keer per dag. Tevens neemt de vliegfrequentie vanuit Boston toe naar negen Europese bestemmingen. Dagelijks vliegt de maatschappij tien keer op en neer. Naar Amsterdam zet Delta Air Lines een Airbus A330 in.

Toename vluchten

Daarmee komt de maatschappij in het zomerseizoen uit op een totaal van 117 vluchten per week tussen de Verenigde Staten en Schiphol. Het gaat om de bestemmingen Atlanta, Boston, Detroit, New York JFK, Minneapolis, Portland, Salt Lake City en Seattle.

In totaal neemt de capaciteit tussen de VS en Europa toe met 90 procent ten opzichte van vorige zomer. “We focussen op het terugbrengen van de routes en bestemmingen waar onze klanten van houden, zodat ze snel en simpel toegang hebben tot een groot netwerk in zowel Europa als de Verenigde Staten”, licht Joe Esposito, S.V.P. – Netwerkplanning van Delta Air Lines, toe.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij ziet de toekomst optimistisch in. “Met het opheffen van de beperkingen voor en naar de VS, plus stijgende vaccinatiegraden en de grote uitgestelde vraag, zal het reizen naar Europa naar verwachting volgende zomer toenemen – en Delta-reizigers zullen zeker genieten van elk moment van de reis.”

Vernieuwing vloot Delta Air Lines

Delta Air Lines gaat haar A330- en Boeing 767-vloot upgraden. De toestellen worden uitgerust met de Delta Premium Select-cabine. Dit houdt onder meer in dat de vliegtuigen nieuwe toiletten, led-cabineverlichting en stoelen met een bredere zitting en een diepere rugleuning krijgen. Voorheen was deze alleen gericht op trans-Pacific langeafstandsvluchten.