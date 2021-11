Transavia 737 keert terug naar Amsterdam

Een Boeing 737-800 van Transavia keerde vanochtend terug nadat deze net was opgestegen vanaf Schiphol.

Het vliegtuig, met registratie PH-HZL, steeg 11:30 uur op. Dat was al een uur en een kwartier later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Na 25 minuten stond het toestel van Transavia alweer veilig aan de grond op Schiphol. ‘’Wegens een technische storing hebben de piloten uit veiligheidsredenen besloten terug te keren naar Amsterdam’’, licht een woordvoerder van Transavia toe bij Up in the Sky.

De passagiers vliegen later vandaag alsnog naar de Portugese stad. ‘’De passagiers worden naar een ander vliegtuig gebracht. Verwacht wordt dat ze binnen nu en drie uur hun reis richting Porto voort kunnen zetten.’’

Transavia keert vroeg terug

Op Flightradar24 is te zien dat de 737 van de dochtermaatschappij van KLM kort na take-off besloot terug te keren. Het toestel vertrok in oostelijke richting vanaf de Buitenveldertbaan. Vervolgens zet de PH-HZL de route richting het zuiden van Nederland voort, maar ter hoogte van Woerden keren de piloten om. Uiteindelijk landde het vliegtuig op de Polderbaan.

Ter hoogte van Woerden keert het Transavia-toestel om. © Flightradar24.com

Eerder incident

Eind oktober kampte een 737 van Transavia met een kleine brand in het landingsgestel. Nadat de PH-HXG op Schiphol landde, rukte de brandweer uit. Het vliegtuig van de dochteronderneming van KLM was afkomstig uit het Spaanse Sevilla. Na de landing werden de passagiers uit voorzorg geëvacueerd. Via de vleugels en ‘slides’ konden de passagiers de machine veilig verlaten. Het vliegverkeer leek geen hinder te ondervinden van het incident.