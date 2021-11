Transavia-piloten komen met motie van afkeuring

Volgens de Transavia-vliegers focust de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) meer op het KLM-belang dan op dat van de dochtermaatschappij, meldt de Telegraaf.

Volgens de piloten van Transavia komt de vakbond niet genoeg op voor de belangen van het personeel van de maatschappij waarvoor zij vliegen. Daarnaast zijn afspraken over werkverdeling geschonden. ‘’Het bestuur van de VNV is niet in staat om een door haarzelf afgesloten afspraak met de KLM-directie af te dwingen. Dit gaat ten koste van de Transavia-vlieger”, geven de piloten van Transavia volgens de Telegraaf aan in een motie van afkeuring.

De piloten van de dochtermaatschappij van KLM beschuldigen de VNV van ‘manipulatie’. Zij stellen dat KLM vluchten uitvoert die aanvankelijk door de dochtermaatschappij uitgevoerd zouden worden, zoals gemeld in de ‘productieafspraken’. Dit zijn afspraken tussen KLM en Transavia waarin staat welke maatschappij op welke bestemming vliegt en hoe vaak. Ingewijden geven aan dat die afspraken uit elkaar zijn gelopen wegens de coronacrisis.

Nog een conflict

Daarnaast willen achttien voormalige gezagvoerders van Transavia naar de rechter stappen. Reden daarvoor is dat zij wegens de coronacrisis geen gebruik konden maken van de ‘doorvliegregeling’. Deze tweejarige contracten zijn ooit in het leven geroepen in ruil voor versoberde arbeidsvoorwaarden. Transavia-piloten konden hun pensioengat vullen, maar momenteel lukt dat niet meer.

De gepensioneerde vliegers geven aan dat als Transavia meer van zulke contracten uitgeeft, er meer copiloten in dienst genomen kunnen worden zonder dat dit leidt tot een personeelsoverschot. ‘’Zoals collega’s het nu zien, leidt Transavia in de winter nieuwe gezagvoerders op om vervolgens in het voorjaar met de mededeling te komen dat de markt toch onverwacht is aangetrokken en leerlingen kunnen worden aangenomen”, vervolgen de piloten.

Cao Transavia

Hoewel de Transavia-vliegers willen dat directeur Marcel de Nooijer de oude afspraken nakomt, betoogt KLM’s dochtermaatschappij dat dit wat betreft de doorvliegbepaling in de cao niet hoeft. Die is alleen realiseerbaar onder ‘zwaarwegende omstandigheden’. Ondanks dat blijkt Transavia de regeling voor de huidige piloten weer in gebruik te hebben genomen.

De luchtvaartsector klimt voorzichtig uit het diepe dal en dat betekent dat het aantal vluchten ook toeneemt. Desondanks zijn er bij Transavia meer piloten in dienst dan nodig zijn voor de vluchten die de maatschappij momenteel uitvoert. ‘’Van overtolligheid is geen sprake. Volgend jaar vliegen we ook nog niet 100% ten opzichte van voor corona. Het is spijtig dat voor deze doorvliegers geen werk hebben”, licht de woordvoerder van de maatschappij toe.

Motie van afkeuring

Binnen de VNV zijn leden opgekomen voor voormalige vliegers van KLM’s dochteronderneming. In de motie van afkeuring staat dat ze vinden dat de vakbond zich niet genoeg inzette voor deze kwestie. De VNV laat weten ‘hard geraakt’ te zijn door de motie van afkeuring. ‘’Met de verharding komt het functioneren van zowel de ledenraad als het bestuur en daarmee de algehele vertegenwoordiging van de belangen van de Transavia-vlieger in geding”, zegt de vakbond die vindt Transavia ‘niet te goeder trouw’ handelde.