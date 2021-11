Vliegtuigveiling met bijzonder lage startprijzen

Op vier luchthavens in Kenia veilt Kenya Airport Authority (KAA) een flink aantal (oude) vliegtuigen, meldt Simple Flying.

In totaal worden er meer dan zeventig vliegtuigen geveild. De toestellen verschillen van een Oekraïense Antonov An-24 tot een Boeing 737-200 tot een oude 707-300. De startprijzen zijn buitengewoon laag. Sterker nog, een ticket naar Kenia pakt duurder uit dan deze startprijzen. De veilingen van de machines vinden plaats op de plekken waar ze al sinds jaar en dag staan: Nairobi Jomo Kenyatta, Nairobi Wilson, Mombasa en Lokichoggio. Het betreft een periode vanaf nu tot 16 november

Augustus vorig jaar nam de KAA contact op met de eigenaren om rekeningen te vereffenen en de vliegtuigen weg te halen. Zo niet dan zou de KAA overgaan tot verkoop via veiling. Nu is het dan zo ver. “Alle geïnteresseerde kopers wordt verzocht de items volgens de data te bekijken en hun respectievelijke details te verifiëren, aangezien noch de veilingmeester, noch KAA garant staan voor deze items, aangezien deze te koop worden aangeboden ‘as is-where-is'”, liet de KAA weten aan Business Daily Africa.

Boeing 707-300: Startprijs: 2500 dollar

Een voorbeeld uit de collectie betreft den Boeing 707 die sinds 2009 in Mombasa beton staat te happen. Het vliegtuig, dat toentertijd in dienst was van Safari Airlines, kwam dat jaar in contact met de landingslichten van de landingsbaan. Hoewel de landing veilig verliep, klapte het rechterhoofdlandingestel van de J5-GGU in toen de Boeing naar het platform taxiede. Vorige maand was er ook al een 707 in de aanbieding, althans de onderdelen daarvan, waaronder een cockpit. Het betrof een machine van Lufthansa, die al jarenlang als een soort museumstuk op de luchthaven van Hamburg stond. Het onderhoud werd te duur.

Boeing 737-200: Startprijs: 3.655,10 dollar

Een ander voorbeeld betreft de Boeing 737-200, met registratie EY-534, die in 2012 buiten gebruik werd gesteld. Sindsdien staat dit toestel werkloos op Nairobi Jombo Kenyatta Airport. De laatste exploitant was Jubba Airways. Daarvoor was de machine in dienst van Kam Air (Afghanistan) en East Air (Tadzjikistan).

Betalingen vliegtuigen

Indien de biedprijs lager is dan het bedrag van aanbetaling, krijgt de bieder het verschil terugbetaald. Mocht de biedprijs hoger zijn, dan moet de bieder 25 procent van de totale waarde betalen. De koper moet dit bedrag binnen 24 uur voldoen. Indien hij daartoe niet in staat is, kan de verkoop geannuleerd worden en krijgt de een-na-hoogste bieder de kans het toestel, onder dezelfde voorwaarden, over te nemen. Naast de veilingprijs moeten kopers een borg van 900 dollar betalen.

De kosten van de aankoop zijn natuurlijk een klein deel van het hele kostenplaatje. Wanneer de koper het vliegtuig aanschaft, komen meer kosten om te hoek kijken. Denk aan het vervoer van een onbruikbaar vliegtuig en het weer luchtwaardig maken ervan. De kopers moeten het toestel bovendien binnen één week verwijderen van de veilingplaats. Lukt dat niet, dan legt de KAA een opslagvergoeding van 90 dollar per dag op. Wanneer dit binnen twee weken niet lukt, is het einde verhaal met de eigendomsrechten van de koper.