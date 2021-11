‘Annuleringen dreigen tijdens feestdagen’

De analisten van Vlucht-vertraagd.nl vrezen voor veel vertragingen en annuleringen tijdens de feestdagen. Oorzaak zijn de personeelstekorten.

Door de coronacrisis moesten veel luchtvaartmaatschappijen werknemers ontslaan om de financiële schade zoveel mogelijk te beperken. Inmiddels klimt de luchtvaartsector voorzichtig uit het diepe dal en nemen maatschappijen weer mensen in dienst. Het probleem is echter dat het vinden van personeel lastig is. Niet alleen luchtvaartmaatschappijen kampen met personeelstekorten, ook de grondafhandeling op Schiphol kreeg daar afgelopen zomer mee te maken.

In de Verenigde Staten zijn Southwest Airlines en American Airlines begonnen met het werven van personeel. Volgens Tom van Bokhoven, CEO van Vlucht-vertraagd.nl, doet dit probleem zich ook in Europa voor. “Al sinds het begin van de Covid-19 uitbraak is dit al sterk terug te zien in de reactietijden van de luchtvaartmaatschappijen, zoals onder andere Lufthansa, Air France en Royal Air Maroc (Afrika, red.)”, licht hij toe.

Vertraging en annuleringen

Passagiers kunnen volgens Vlucht-vertraagd.nl dus rekenen op meer annuleringen en vertragingen. Daarnaast zijn er volgens de website minder bestemmingen om uit te kiezen tijdens de feestdagen. Verwacht wordt dat tijdens Kerstmis en Nieuwjaar de meeste problemen zich voordoen.

Normaal gesproken wordt in de maand december één procent van de vluchten geannuleerd. 29 procent van de vluchten loopt ongeveer vijftien minuten vertraging op. De verwachting is dat tijdens deze feestdagen circa een miljoen Europese reizigers hinder ondervinden. Zij krijgen naar verluidt te maken met (meer dan) drie uur vertraging. ‘’Passagiers zouden bereid moeten zijn om meer tijd dan normaal op de luchthavens door te brengen”, stelt Van Bokhoven.

Tekorten

Reden voor de tekorten en de daardoor dreigende annuleringen en vertragingen, is onder meer de competitieve markt. In het Verenigd Koninkrijk stonden tussen juli en september 1,1 miljoen vacatures open. Eveneens komen er bij British Airways op termijn drieduizend vacatures bij, omdat de maatschappij wil uitbreiden met het oog op komende zomer.

Deze tekorten bemoeilijken het herstel van de coronacrisis. “Hoewel er duidelijk sprake is van een hersteltrend in de luchtvaartsector, kregen luchtvaartmaatschappijen nieuwe problemen die hun groei afremmen. Helaas voor passagiers kan dit rechtstreeks van invloed zijn op hun reisplannen, vooral in drukke seizoenen zoals Kerstmis”, meent de CEO van Vlucht-vertraagd.nl.

Behalve dat maatschappijen moeite hebben met het vinden van personeel doe zich bovendien het probleem voor dat mensen weliswaar in dienst zijn, maar niet (meer) mogen vliegen. United Airlines dreigde met ontslagen, omdat medewerkers zich niet lieten vaccineren. Ook in Roemenië mogen piloten, stewards en stewardessen alleen het vliegtuig in als ze volledig gevaccineerd zijn of hersteld van het coronavirus.