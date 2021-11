Ryanair-piloot zet gehandicapte man uit vliegtuig

Een 24-jarige gehandicapte man werd halverwege oktober uit het vliegtuig gehaald, omdat zijn rolstoel te zwaar was, meldt Daily Mail.

De man wilde vanuit East Midlands Airport naar Malaga, waar Ryanair in 2018 deed alsof de gestationeerde crew op de grond moest slapen, vliegen. Dat deed hij met zijn 41-jarige verzorgster. De man geeft aan dat hij voor de vlucht naar Spanje aan Ryanair liet weten dat hij een rolstoel van 595 pond (omgerekend 270 kilo) bij zich had.

De man, die volgens Daily Mail een hersenverlamming heeft, kon gewoon het vliegtuig instappen. Toen Swissport, de grondafhandelaar van de Ierse maatschappij, de bagage aan het inladen was, merkte het bedrijf op dat de rolstoel te zwaar was. Vervolgens kwam piloot de gehandicapte man vertellen dat hij het vliegtuig moest verlaten, omdat de vluchtschema’s anders vertraging opliepen.

Gehandicapte man raakte overstuur

De 41-jarige verzorgster gaf aan dat de gehandicapte man ‘overstuur’ raakte. ‘’Het was de verantwoordelijkheid van Swissport om de rolstoel in het vliegtuig te zetten en het grondpersoneel te vertellen dat de rolstoel in het vliegtuig moest, maar dat deden ze niet en er was ook geen apparatuur om de rolstoel op te tillen, want het is een stoel van 270 kg’’, zegt ze.

Ondanks dat ze voorafgaand aan de vlucht contact met Ryanair opgenomen hadden, was dat voor Swissport niet voldoende. ‘’Ze waren met z’n vieren en zeiden dat ze de stoel niet konden tillen vanwege de gezondheid en de veiligheid, en ze schopten ons zonder pardon van de vlucht, ook al hadden we een brief van Ryanair waarin stond dat de stoel niet te zwaar was en dat hij mee mocht.’’

Al op de luchthaven kregen de verzorgster en de gehandicapte man te maken met moeilijkheden. ‘’Toen we door de douane gingen, kreeg ik te horen dat ik een gevaarlijk voorwerp in mijn tas had, maar het was een inbussleutel om de stoel van Brandon uit elkaar te halen, dus ik stelde daar vragen over en kreeg te horen dat ik deze keer wel doorgelaten zou worden, maar dat ik het niet nog een keer moest laten gebeuren.’’

Swissport ‘neemt verantwoordelijkheid’

Swissport laat weten ‘bedroefd’ te zijn toen het bedrijf hierover ingelicht werd. ‘’We nemen onze verantwoordelijkheden tegenover gehandicapte passagiers uiterst serieus en begrijpen hoe belangrijk het is dat reizen voor alle passagiers soepel verloopt’’, reageert de bagageafhandelaar.

De woordvoerder van East Midlands Airport geeft aan dat de gehandicapte man uiteindelijk terug naar de terminal is begeleid. Daarnaast zou hij de volgende dag een nieuwe vlucht kunnen boeken. ‘’We evalueren en beoordelen regelmatig alle procedures en diensten – of ze nu onder de directe verantwoordelijkheid van de luchthaven vallen of worden geleverd door de luchtvaartmaatschappijen en afhandelaars die vanuit East Midlands opereren.’’

Nieuwe vlucht

Uiteindelijk konden de twee een dag later alsnog met Ryanair naar Malaga vliegen. Hij kreeg echter een andere rolstoel dan die van 270 kg. Deze lichtere rolstoel was daarentegen niet geschikt voor alle behoeften van de gehandicapte man. De verzorgster was daar nog niet tevreden mee. ‘’Hij had zijn mobiliteit niet en het is alsof je iemand zijn benen afneemt – het was heel schrijnend’’, vervolgt de 41-jarige.

De gehandicapte man wilde ondanks het voorval alsnog op vakantie. ‘’Een reisbureau voor gehandicapten slaagde erin de volgende dag vluchten voor ons te regelen, maar we moesten een handbewogen rolstoel meenemen – wat volstrekt onaanvaardbaar is voor de behoeften van Brandon.’’

Een woordvoerder van Ryanair laat weten dat er contact met de man opgenomen is en dat het inmiddels ‘opgelost’ is.