Texel Airshow gaat volgend jaar niet door

De Leaseweb Texel Airshow was door de COVID-19 crisis al eerder met een jaar uitgesteld naar 2022,

maar de organisatie heeft de moeilijke beslissing genomen om de show met nog ’n jaar extra uit te

stellen naar zaterdag 12 augustus 2023.

Dat meldt de organisatie in een verklaring. Na het uitstel van de Oostwold Airshow met opnieuw een jaar geeft de organisatie van de Texel Airshow aan dat er voor een een kwalitatief hoogstaande én veilige airshow meer voorbereidingstijd nodig is. De coronapandemie zorgt voor te veel onzekerheid, waardoor het risico te groot is dat de show last minute te maken krijgt met beperkingen zoals een gelimiteerd aantal toeschouwers. Dat is

niet alleen financieel een groot risico, maar daarnaast ook een teleurstelling voor zowel

luchtvaartliefhebbers als de organisatie.

Texel Airshow

De show op het waddeneiland vindt normaal gesproken slechts éénmaal in de drie jaar plaats.

Elke editie weet het evenement weer duizenden bezoekers naar Texel te trekken om te genieten van

bijzondere vliegtuigen en vliegshows. Ook kan het publiek kennismaken met de nieuwste

ontwikkelingen op luchtvaartgebied. De laatste en 12de editie van de Leaseweb Texel Airshow trok in

2018 meer dan 20.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.

Ondersteuning 2023

De organisatie laat weten dat hoofdsponsor Leaseweb, die sinds 2012 een trouwe partner is in het

grote Texelse luchtvaartfeest, ook de airshow van 2023 gaat ondersteunen. De organisatie kijkt er nu

al naar uit om samen met alle andere partners en de vele vrijwilligers weer een prachtige vliegshow

neer te zetten voor jong en oud op zaterdag 12 augustus 2023.

Korte sfeerimpressie van de Texel Airshow 2018 ©Sjoerd Looijenga