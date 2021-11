Transavia-vlucht krijgt feestelijk tintje

Op 16 november is het 55 jaar geleden dat Transavia voor de eerste keer een commerciële vlucht uitvoerde. Dat laat de luchtvaartmaatschappij niet onopgemerkt voorbijgaan.

Als Transavia volgende week dinsdag om 9:05 uur vanaf Amsterdam naar Napels vertrekt, wordt de toon gezet voor een dag met een feestelijk tintje. De PH-HSJ staat ingepland voor deze vlucht. Napels was 55 jaar geleden de allereerste bestemming waar de inmiddels dochteronderneming van KLM naartoe vloog. Naar verwachting landt de HV6411 om 11:30 uur in de Italiaanse stad.

Bijzonderheden op Transavia-vlucht

Oud en nieuw worden tijdens de vlucht symbolisch met elkaar verbonden onder het mom: ‘Samen maakten we het verleden en samen bouwen we ook onze toekomst’. In het vliegtuig krijgen passagiers tijdens de vlucht een traktatie. Transavia laat weten dat passagiers op andere vluchten vanuit Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport deze ook ontvangen.

Ondanks dat het coronavirus ertoe leidt dat mijlpalen en andere bijzondere gebeurtenissen niet uitgebreid gevierd kunnen worden, wil Transavia er op bescheiden wijze toch wat van maken. Op de vlucht naar Napels draagt het cabinepersoneel ‘shawls’ uit verschillende periodes. Vorig jaar vierde KLM het 101-jarig bestaan van KLM ook kleinschalig gelet op de coronamaatregelen. Terwijl dit jaar publiek weer aanwezig kon zijn bij de onthulling van het bekende KLM-huisje, was het vorig jaar stil tijdens de bekendmaking daarvan.

Uniformen in vertrekhal

Voorafgaand aan de vlucht zullen passagiers merken dat het een speciale dag is voor Transavia. In vertrekhal 1 op Schiphol, de hal van de check-in van de dochtermaatschappij van KLM, tonen stewards en stewardessen een aantal retro uniformeren. Daarnaast zijn ook de huidige uniformen te bewonderen.