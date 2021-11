Gênante video’s leiden tot arrestatie werknemer luchthaven

Een werknemer van de Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij Arik Air is aangehouden nadat zij mensen probeerde af te persen.

Aanleiding voor de aanhouding waren op het internet gepubliceerde video’s waarin mensen aangaven te zijn opgelicht door de vrouw. De Federal Airports Authority of Nigeria (FAAN) sprak over ‘gênante video’s’ De vrouwelijke werknemer zou een passagier op Lagos International Airport, het vliegveld van waar af een vliegtuig naar Schiphol vloog met een lichaam in het landingsgestel, om steekpenningen hebben gevraagd. Het Nigeriaanse Today schrijft dat de On Duty Card van de vrouw direct is ingenomen.

“De dienstkaart van de medewerkster in kwestie is onmiddellijk ingetrokken en zij is overgedragen aan de bevoegde veiligheidsdienst voor passende actie om als afschrikmiddel te dienen voor andere rotte eieren op de luchthaven”, licht de Federal Airports Authority of Nigeria (FAAN) toe tegenover Today.

Te werk

Naar verluidt deed de werknemer een beroep op COVID-gerelateerde toegangsregels om geld van reizigers af te troggelen. “Recente gênante onlinevideo’s waarin passagiers hun beklag deden over afpersing op de nationale luchthaven maakten het noodzakelijk om strategieën op verschillende niveaus uit te werken teneinde deze plaag in te dammen’’, liet Henrieta Yakubu van FAAN aan CMA Trends.

Na het incident vond een bijeenkomst plaats tussen de FAAN, adviseurs van de President, luchthavenmanagers en veiligheidschefs van het vliegveld. Daaruit volgde dat iedere werknemer die betrapt wordt op het vragen van steekpenningen niet meer op de luchthaven mag komen. Daarnaast zijn ambtenaren verplicht tijdens hun dienst opvallende naamkaartjes dragen.

Arik Air waar de aangehouden vrouw bij in dienst was, geeft aan haar eigen onderzoek in te stellen naar het incident. Tevens werkt de maatschappij mee met de federale procedures en ondersteunt deze.