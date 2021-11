Studenten opgelet: word redacteur bij Up in the Sky!

Kun jij goed schrijven, ben je student en zoek je naar een fantastische bijbaan in de luchtvaart? Word dan redacteur bij Up in the Sky!

Wat je als redacteur gaat doen

Verslag doen van het laatste luchtvaartnieuws

Schrijven van achtergrondartikelen

Eigen projecten in de luchtvaart, zoals reportages en interviews; The sky is the limit!

Wie we zoeken

Minimaal één doordeweekse dag beschikbaar

Affiniteit met luchtvaart is een must; je hoeft uiteraard nog niet álles te weten over vliegtuigen, maar je moet als redacteur wel goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en je daarin willen verdiepen

Je volgt een opleiding of studie in het hoger onderwijs; het volgen van een journalistieke (of daarmee vergelijkbare) opleiding is een pre

Je bent zelfstandig en creatief, een echte nieuwsjunk en schrijft foutloos Nederlands

Je kunt goed werken onder tijdsdruk, bent perfectionistisch en geeft altijd honderd procent

Wat we bieden

Unieke werkervaring in de luchtvaart en de media bij een van de grootste luchtvaartsites van Nederland

Een uitdagende functie waar je zelf van alles uit kunt halen

Een marktconform uurloon

Een van de leukste en meest unieke bijbanen in de luchtvaart!

Over Up in the Sky

Up in the Sky wordt iedere dag gemaakt door een team van mensen die allemaal een passie voor de luchtvaart hebben. Zij verzorgen alle artikelen voor liefhebbers, frequent flyers en luchtvaartprofessionals. Naast de need to know brengt Up ook veel nice to know-artikelen zoals analyses, achtergrondverhalen, columns, opmerkelijke gebeurtenissen, boekrecensies en de mooiste foto’s en video’s! Inmiddels worden artikelen van Up maandelijks meer dan 1 miljoen keer (en groeiende!) gelezen door liefhebbers, reizigers en luchtvaartprofessionals!

Solliciteren als redacteur bij Up in the Sky

Denk je dat je leuke interessante teksten over luchtvaart kunt schrijven? Dan zijn wij op zoek naar jou! Stuur een e-mail naar ​[email protected]​ met daarin je CV, een motivatiebrief en een proefartikel over een zelf te kiezen luchtvaartgerelateerd onderwerp, dan nemen we spoedig contact met je op!