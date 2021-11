Groot fraudeschandaal aan het licht op Schiphol

Op een GGD-locatie op Schiphol zijn door fraude tienduizenden valse QR-codes van de CoronaCheck-app in omloop, meldt RTL Nieuws.

Het gaat om twee vrouwen en een man. De GGD huurde hen via een uitzendbureau in. Een van de verdachten zou haar wachtwoord hebben afgegeven waarmee ingelogd kon worden in het systeem dat QR-codes aanmaakt. Alle drie de verdachten, die werkzaam waren in de aankomsthal van Schiphol, hadden hiertoe toegang.

In totaal blokkeerde het ministerie al 297 QR-codes wegens fraude. De codes bleken uit onderzoek van de NOS te zijn gedeeld in groepsapps om toegang te krijgen op plekken waar een QR-code vereist is. Het ministerie gaf aan dat de codes die de medewerkers op Schiphol verhandelden deels vrijdagavond geblokkeerd zouden worden.

Veel geld waard

De drie verhandelden deze codes vervolgens via verschillende kanalen. Prijzen liepen uiteen van honderd tot duizend euro per QR-code. De codes stonden op naam naar keuze. Mensen met een valse QR-code kunnen toegang krijgen tot onder meer horeca en evenementen, maar ook om te reizen. Dat geldt eveneens als iemand niet gevaccineerd of getest is.

Mensen die de QR-codes kopen zijn volgens de politie eveneens strafbaar. Zij lopen het risico op een strafblad, boete en gevangenisstraf. “Ook als u een vals vaccinatiebewijs hebt aangeschaft en deze vervolgens gebruikt bent u in overtreding én brengt u de gezondheid van anderen in gevaar’’, stelt de politie. “Daarom doen wij ook onderzoek naar de klanten van verdachten die zijn aangehouden.”

Onderzoek fraude Schiphol

De fraude op Schiphol kwam naar boven na een onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij zette digitale rechercheurs in. Het ministerie heeft een duidelijk beeld welke plekken toegang hebben tot systemen voor QR-codes en is op belangrijke plekken verbeterd om vast te stellen welke medewerker welke persoon registreert.

Het ministerie geeft aan dat zij de bestrijding van fraude met QR-codes nauwlettend in de gaten houdt. “Daar zitten we momenteel echt bovenop”, zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws. “Door te frauderen met QR-codes neem je een risico met je eigen gezondheid en die van anderen.” De twee vrouwen en de man zijn door de Koninklijke Marechaussee gearresteerd en er is aangifte gedaan.