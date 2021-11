‘KLM de dupe bij mogelijke sancties’

Indien de Europese Unie sancties oplegt tegen het Russische Aeroflot, kan dat nadelige gevolgen hebben voor KLM, meldt de Telegraaf.

Op dit moment lopen de spanningen tussen de EU en Wit-Rusland (opnieuw) op. Lukashenko, de Belarussische dictator, haalt sinds deze zomer meerdere migranten binnen uit Syrië, Irak, Afghanistan en Afrikaanse landen naar Wit-Rusland om de sluizen voor hen via Polen te openen naar het westen. Lukashenko doet dit om wraak te nemen op de EU. Redenen voor zijn wraak zijn dat de EU zich er zowel over uitlaat dat het regime geweld gebruikt tegen tegenstanders van de regering als over de persvrijheid in Wit-Rusland.

De migranten werden deze maand door Lukashenko massaal richting de grens met Polen gestuurd. Polen zit daar niet op te wachten en stuurde militairen naar het grensgebied om de migrantenstroom tegen te houden. Nu beschuldigen Polen en Wit-Rusland elkaar ervan dat ze geweld gebruiken tegen migranten. Naast de sancties die volgden wegens de geforceerde noodlanding van Ryanair in Minsk, wil de EU mogelijk nieuwe sancties opleggen.

Sancties Belavia

In het voorjaar van 2021 was de Wit-Russische maatschappij Belavia wegens het incident met Ryanair niet meer welkom in het luchtruim van een aantal EU-landen. Vliegtuigen van de Belarussische maatschappij moesten daarom omvliegen. Daardoor duurde een vlucht van Minsk naar Istanbul bijna een uur langer, omdat Belavia niet meer welkom was in het Oekraïense luchtruim.

Met de oplopende spanningen tussen Polen en Wit-Rusland wil de EU mogelijk extra sancties opleggen. Het zou gaan om een verbod op het leasen van vliegtuigen door Belavia. Dat blijkt volgens de Telegraaf niet veel zin te hebben. Hoewel de EU invloed kan uitoefenen op bestaande leasecontracten, is er (wegens de coronacrisis) genoeg aanbod van leasevliegtuigen. Als Belavia niet terecht kan bij Europese leaseconcerns, kan de Wit-Russische maatschappij altijd nog toestellen lenen van maatschappijen uit bijvoorbeeld het Midden-Oosten.

Bal terugkaatsen

Andersom vermijdt Nederland met KLM ook het Wit-Russische luchtruim. Die sanctie kost de maatschappij al extra geld. Bij andere sancties hangt het er volgens Pablo Mendes de Leon, voormalig hoogleraar Luchtrecht aan de Universiteit van Leiden, ook vanaf of de EU Belavia aanpakt, of het Russische Aeroflot. Als die laatste sancties opgelegd krijgt, zijn de gevolgen voor KLM groter. ‘’Belavia is maar een kleine luchtvaartmaatschappij. Maar zodra de EU Aeroflot zou aanpakken, krijgt luchtvaartmaatschappij KLM de wind van voren. Die vliegt over Rusland richting China, Zuid-Korea en Japan. Rusland kan KLM meer laten betalen of ze mogen niet meer over Rusland. De waardevolle overvliegrechten van KLM komen dan in gevaar’’, licht hij toe.

Straffen

De EU onderzoekt nog of het mogelijk is om luchtvaartmaatschappijen die migranten naar Belarus vervoeren te straffen. Volgens de EU maken die bedrijven zich schuldig aan mensensmokkel.