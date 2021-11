Vliegveld Drachten voorlopig gesloten

Wegens het ontbreken van een deugdelijke brandweerwagen is het vliegveld in de Friese gemeente Smallingerland noodgedwongen gesloten. Het nieuws is via een zogeheten NOTAM bekend gemaakt.

NOTAM staat voor Notice to Airmen, berichten dus die relevant zijn voor piloten. Er worden tijdelijke vliegrestricties in aangekondigd over een luchtruim of luchthaven. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de situatie ergens op de grond. Zonder de aanwezigheid van voldoende blusmiddelen zat er voor exploitant, de stichting Vliegveld Drachten, niets anders op dan ’t veld voor alle luchtverkeer te sluiten.

© Foto’s Vliegclub Fryslân

Ultralight Vliegclub Fryslân is hoofdgebruiker van de 730 meter lange airstrip bij Drachten. De club beschikt over twee MLA vliegtuigen die ook worden ingezet voor het geven van lesvluchten. Navraag leert dat het probleem met de brandweerwagen ook niet zomaar kan worden opgelost. Deze zal eerst moeten worden omgebouwd voordat er weer mee geblust kan worden. De sluiting van vliegveld Drachten geldt voorlopig tot 7 januari volgend jaar.

Slecht nieuws voor vliegveld

Op de webcam van het vliegveld is goed te zien hoe troosteloos en verlaten het veld en de verharde baan er nu bij ligt. Het vliegveld is ooit in 1962 aangelegd als airstrip voor de Philipsvestiging in Drachten. Zeker in de vorige eeuw werd het vliegveld volop gebruikt door gasten en medewerkers van Philips. Het nieuws van de tijdelijke sluiting komt op een erg slecht moment voor de huidige gebruikers.

Vliegveld ligt er verlaten bij. © Foto’s Vliegclub Fryslân

Als het namelijk aan de Eerste Lokale Partij (ELP) Smallingerland ligt, komen er 285 woningen op het terrein van de airstrip Drachten. De partij heeft vorige maand een compleet nieuwbouwplan aangeboden aan B & W Van Smallingerland. In dat plan wordt er gebouwd voor starters en is er plaats voor het opwekken van energie, maar niet langer voor vliegtuigen. De Vliegclub Fryslân vindt het erg jammer dat de ELP het vliegveld niet meer wil behouden. Voor een reactie vinden ze het nog te vroeg. Daar is het plan nog te vers voor.

NOTAM

EHDR (Drachten)

B0776/21

Q) EHAA/QFALC/IV/NBO/A/000/999/5307N00608E005

A) EHDR B) FROM: 21/11/09 12:01 TO: 22/01/07 12:00 EST

E) AERODROME CLSD, NO FIRE TRUCK.