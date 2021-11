Sprankje hoop op hervatting zoektocht MH370

Mogelijk cirkelde de MH370 enige tijd voor de kust van Sumatra (Indonesië) voordat het toestel verdween, meldt Airline Ratings.

Luchtvaartingenieur Richard Godfrey denkt te kunnen traceren waar de Boeing 777 van Malaysia Airlines, registratie 9M-MRO, op 8 maart 2014 in zee verdween. Het vliegtuig was op weg van Kuala Lumpur naar Peking met 239 passagiers aan boord. Godfrey volgde de vliegroute van de machine met behulp van WSPR (Weak Signal Propagation Reporter). Het betreft een systeem dat te vergelijken is met onzichtbare laserstralen die elk signaal wereldwijd kunnen oppikken. Dit softwareprogramma is in 2009 ontwikkeld en wordt gebruikt door zendamateurs om te kijken waar hun signaal gedetecteerd wordt. Godfrey meent dat hij vanaf 2009 vliegtuigen kan traceren dankzij al die onzichtbare ‘digitale reisdraadjes’. Zelf vergelijkt hij de technologie met onzichtbare detectoren die bewegingen tussen wolken vastleggen. “Bij elke stap die je zet, stap je op bepaalde struikeldraden en wij kunnen je lokaliseren op het kruispunt van de verstoorde struikeldraden”, betoogt hij.

22 minuten

Volgens Godfrey vloog de 9M-MRO ongeveer 22 minuten in een holdingpatroon nabij de kustlijn van Sumatra, een Indonesisch eiland, voordat het toestel verdween. “Wat ik ontdekte, zonder ernaar te zoeken, was dat MH370 rond 19:12 UTC in een race track holding pattern terechtkwam’’, licht hij toe. “Ik was verrast toen ik ontdekte dat MH370 niet alleen in een holding pattern terecht was gekomen, maar dat het holding pattern ongeveer 22 minuten duurde tot 19:34 UTC.’’

Waarom niet direct

Er doen verschillende theorieën de ronde over de verdwijning van de MH370. In een daarvan wordt de gezagvoerder van de vlucht, Zaharie Ahmad Shah, aangewezen als degene die het vliegtuig opzettelijk heeft laten crashen. Omdat tien dagen na de vermissing in de privé-vluchtsimulator bij de vlieger thuis oefenbestemmingen werden aangetroffen, waaronder Diego Garcia en de Malediven in de Indische Oceaan. Shad had deze bestemmingen gewist maar de politie wist de gegevens weer naar boven te halen. Verder werd duidelijk dat Shad, een sociaal actief ingesteld mens, in tegenstelling tot alle anderen aan boord, geen afspraken of verplichtingen had na de landing. Er zijn speculaties dat de man thuis problemen had. Of hij levensmoe was en daarom een massamoord pleegde?

“De piloot heeft de officiële vluchtroutes vermeden, maar heeft de officieuze vluchtroutes over Straat Malakka, rond Sumatra en over de Zuid-Indische Oceaan gevolgd. Hij lijkt kennis te hebben gehad van de radarsystemen in de buurt en dat deze in een weekendavond niet zouden werken”, betoogde Godfrey eerder tegen Airline Ratings. “Als het doel van de piloot was om MH370 spoorloos te laten verdwijnen, waarom dan brandstof verspillen met een wachtpatroon en waarom niet direct naar een zo afgelegen mogelijk gebied in de Indische Oceaan gaan zonder af te wijken?”, vraagt Godfrey zich nu af.

Hervatting zoektocht MH370?

Sinds 2014 zijn in zes landen, waaronder Zuid-Afrika en Madagaskar, 33 brokstukken gevonden die gelinkt zijn aan de MH370. Experts beschouwen dit als een bewijs dat de machine in de Indische Oceaan is gestort. Een teruggevonden deel van de vleugel stond in de landingsstand en dat verwijst naar een bewuste actie van een piloot.

In 2018 werd de zoektocht naar de mysterieus verdwenen Boeing 777 na 1543 dagen gestaakt. Alleen bij concrete aanwijzingen van de locatie zou de operatie hervat kunnen worden. Het team van het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity geeft aan er open voor te staan de zoektocht naar het toestel opnieuw op te pakken. “We zijn altijd geïnteresseerd in het hervatten van de zoektocht, hetzij vanwege nieuwe informatie, hetzij vanwege nieuwe technologie’’, laat een woordvoerder weten.