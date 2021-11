Twee families niet akkoord met schadevergoeding 737 MAX

Boeing compenseert de nabestaanden van de passagiers die zijn omgekomen bij de crash van de 737 MAX van Ethiopian Airlines, meldt The Seattle Times.

Bij de vliegtuigramp overleefde geen van de 157 inzittenden. De crash in Ethiopië gebeurde kort na een crash met een 737 MAX in Indonesië in 2018. Van die crash zijn de meeste rechtszaken inmiddels afgehandeld. Boeing erkent ook de aansprakelijkheid voor het neerstorten van de 737 MAX Van Ethiopian. Hoe hoog de schadevergoeding zal zijn is nog niet bekend. De Amerikaanse rechter stelt dit op termijn vast. Vooralsnog kostten beide crashes de Amerikaanse vliegtuigbouwer omgerekend 17,5 miljard euro.

Overeenkomst

Twee families van nabestaanden van de Ethiopian Airlines-vlucht tekenden de overeenkomst voor de schadevergoeding niet. Zij eisen meer verantwoordelijkheid van Boeing en haar leidinggevenden. Echter, het is niet zeker dat zij de Amerikaanse vliegtuigbouwer verder juridisch kunnen vervolgen.

In de overeenkomst, die ingezien is door een verslaggever van The Seattle Times, laat Boeing weten ‘aansprakelijk te zijn voor de compenserende schade die uiteindelijk is veroorzaakt door het ongeval met de ET 302’. Daarnaast kunnen families, voornamelijk woonachtig in Ethiopië en Kenia, een schadevergoeding eisen in Illinois (Verenigde Staten). En punitieve schadevergoeding is echter uitgesloten.

Indien dit wel het geval was geweest, zou de financiële vergoeding hoger zijn. Tevens moet een juridisch onderzoeksproces plaatsvinden waarbij interne documenten van Boeing en getuigenverklaringen van leidinggevenden geëist zouden worden om de aansprakelijkheid van een bedrijf te onderzoeken.

Crashes Boeing 737 MAX

Op 10 maart 2019 stortte een 737 MAX 8 van Ethiopian Airlines zes minuten na take-off neer. Alle inzittenden kwamen om het leven. Een halfjaar eerder, op 29 oktober 2018, crashte eenzelfde toestel van Lion Air na te zijn opgestegen. De machine stortte neer in de Javazee, niemand overleefde. Dat een fabrieksnieuw vliegtuig neerstort, is uitzonderlijk. Dat het twee keer voorvalt binnen minder dan zes maanden, is verontrustend. Vandaar dat het besluit volgde de 737 MAX aan de grond te houden. Na bijna twee jaar vliegt dit toestel van Boeing weer.