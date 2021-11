Airbus onthult details voor ‘A350 Freighter’

Eerder dit jaar lanceerde Airbus een langverwachte vrachtversie van zijn nieuwste widebody-vliegtuig, de A350 Freighter. Tijdens de Dubai Airshow onthulde Christian Scherer, CCO van Airbus, bij Flightglobal meer informatie over de A350 ‘Freighter’.

De Airbus A350 Freighter zal iets korter zijn dan de A350-1000, waarbij vijf spanten uit de basisstructuur worden verwijderd en er een hoofdvrachtdeur aan de achterzijde komt. Het is de bedoeling dat de A350 Freighter zal concurreren met de Boeing 777F en de Boeing 747F.

Volgens Airbus zal het toestel 30 ton minder leeggewicht en elf procent meer vrachtvolume hebben in vergelijking met de rivalen. De fabrikant verwacht dat de A350 Freighter het enige vrachtvliegtuig zijn dat vanaf 2028 aan de nieuwe ICAO-emissie-eisen kan voldoen. Het toestel krijgt ook de mogelijkheid beide dekken tegelijkertijd te beladen. Op deze manier wil Airbus voorkomen dat het toestel op zijn staart komt te staan bij verkeerd inladen van vracht.

Boeing onthulde ook tijdens de Dubai Airshow een vrachtversie van de nieuwe Boeing 777X, maar een officiële tijdlijn is nog niet bekendgemaakt.

Goeie timing?

“Dit was niet een stel jongens ergens in een kantoor in Toulouse die zeiden: Oh, laten we een vrachtvliegtuig maken. Het was een door de markt gegenereerde vraag” zegt Scherer tegen Leeham News. Er is behoefte aan concurrentie.

De luchtvrachtsector is booming. Door het recente tekort aan containers zijn de transporttijden verdubbeld. In combinatie met de voortdurende toename van e-commerce zal de mondiale luchtvrachtmarkt tegen 2027 naar verwachting 376,8 miljard dollar bedragen. Dat is een stijging van meer dan 100 miljard dollar sinds de tijd net voor het begin van het decennium. De tijd zal uitwijzen of dit het perfecte moment is om de A350 Freighter te lanceren.