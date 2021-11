Jutta Leerdam opent ijsbaan onder Corendon Boeing 747

Vanaf vandaag kunnen bezoekers van het Corendon Village Hotel schaatsen onder de Boeing 747 van Corendon.

Deze ijsbaan met een afmeting van 338 m² is vandaag om 13.00 uur officieel geopend door schaatsster Jutta Leerdam van schaatsteam Worldstream-Corendon. Tot 5 januari 2022 is de tuin van het Corendon Village Hotel omgetoverd tot een winters paradijs. Naast een ijsbaan is er een koek-en-zopie kraam en vinden er diverse Live On Ice optredens plaats.

Het viersterrenhotel is volledig omgedoopt tot Winter Wonderland met sfeervolle kerstverlichting en -versiering. Atilay Uslu, oprichter en eigenaar van Corendon: “We brengen de winterbeleving naar ons eigen land. We hebben ons hotel omgetoverd in een Winter Wonderland en onze klanten kunnen nu schaatsen onder onze blikvanger, de Boeing 747. We zijn er ook trots op dat Jutta Leerdam uit ons schaatsteam en Nederlands kampioene op de 500 en 1.000 meter, onze ijsbaan heeft geopend.”

Er zijn verschillende pakketten beschikbaar. Bezoekers kunnen één uur toegang op de ijsbaan combineren met schaatshuur, soep en/of een lunch of diner voor of na het schaatsavontuur, of met een bezoekje aan de bioscoop.