Airbus lijkt grote winnaar op Dubai Airshow: hoe staan de zaken ervoor?

Inmiddels is de Dubai Airshow drie dagen onderweg en zijn de eerste bestellingen – van groot tot klein – bekend. Tijd om de stand van zaken eens op te maken.

Eerste megabestelling gaat naar Airbus

Het leek in eerste instantie rustig te blijven afgelopen zondag, de dag waarop de Dubai Airshow van start ging. Toch kwam Airbus ‘s middags met een grote aankondiging. Indigo Partners, het moederbedrijf van Wizz Air, Frontier, Volaris en JetSMART, heeft maar liefst 255 toestellen van de Airbus A321-familie besteld. Daarmee gaat de eerste megabestelling van het evenement, met een waarde van tientallen miljarden, naar Airbus. Het bedrijf plaatste concreet de volgende bestelling:

Wizz Air: 75 A321neo’s, 27 A321XLR’s

Frontier: 91 A321neo’s

Volaris: 39 A321neo’s

JetSMART: 21 A321neo’s, twee A321XLR’s

Nog een grote bestelling voor Airbus

Ook de tweede dag van de Dubai Airshow bleek een succes voor Airbus’ portemonnee. De Europese vliegtuigbouwer maakte gisteren bekend dat de Amerikaanse vliegtuigleasemaatschappij Air Lease Corporation (ALC), dat vliegtuigen least aan onder meer Air France-KLM, Delta en Emirates, van plan is om maar liefst 111 Airbus-toestellen te kopen. Het gaat daarbij wederom om verschillende typen:

25 A220-300’s

55 A321neo’s

Twintig A321XLR’s

Vier A330neo’s

Zeven A350F’s

Het Amerikaanse bedrijf is daarmee gelijk de eerste klant van de A350F, de nieuwe vrachtvariant van de populaire A350. Airbus onthulde gisteren meer details over het toestel, dat al langere tijd in de maak was. Zo zal deze iets korter zijn dan de A350-1000 en krijgt het toestel een hoofdvrachtdeur aan de achterzijde. Met de A350F hoopt Airbus de concurrentie aan te gaan met Boeing, dat met onder meer de 777F en de 747F een dominant marktaandeel op de luchtvrachtmarkt heeft.

. @BoeingAirplanes ‘not yet at a point to launch the 777X Freighter or announce customers’, says sales chief Ihssane Mounir in Dubai pic.twitter.com/mssrEi1pdI — AirInsight (@airinsight) November 13, 2021

Moeizamer verloop voor Boeing tijdens Dubai Airshow

Boeing had, tegen de verwachtingen in, niet gelijk een antwoord op de onthullingen van Airbus klaar. Het bedrijf werkt aan een vrachtversie van de nieuwe Boeing 777X, maar gaf aan nog niet klaar te zijn om deze definitief aan te kondigen. Boeing zou wel in gesprek zijn met mogelijke kopers van de 777X Freighter, waaronder naar verluidt Qatar Airways en FedEx.

Op het gebied van bestellingen loopt het aan de kant van Boeing nog geen storm tijdens de Dubai Airshow. Wel trekt de vliegtuigbouwer veel belangstelling met de eerste vertoning voor het grote publiek van de Boeing 777X. Ook kondigde het bedrijf aan dat het werkt aan conversiemogelijkheden voor 737-800BCF’s. Hierbij worden 737-800’s verbouwd tot vrachtvliegtuigen. Er moeten in totaal drie ombouwfaciliteiten komen, al verzorgt een Israëlisch bedrijf al langere tijd vergelijkbare diensten. Om de gelegenheid te vieren kondigde Boeing gelijk een bestelling van elf van deze toestellen aan door Icelease.

To meet strong demand for our 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF), we have announced plans to open new conversion lines at Boeing's London Gatwick MRO facility (Europe) and KF Aerospace (Canada).



More: https://t.co/9T6zj1RuCK#DAS21 pic.twitter.com/sP8IEhZU6V — Boeing Middle East (@BoeingMidEast) November 14, 2021

Bestellingen van DHL en Emirates SkyCargo

De tweede dag van de Dubai Airshow begon voor Boeing met een bestelling van DHL Express van negen 767-300BCF’s. “De extra B767-vrachtvliegtuigen zijn onderdeel van ons plan om DHL’s intercontinentale langeafstandsvloot te moderniseren en zo klimaatvriendelijker en efficiënter te vliegen. Ons doel is om ons wereldwijde netwerk uit te breiden en tegelijkertijd onze uitstoot en brandstofconsumptie te verminderen,” zei Geoff Kehr, Senior VP bij DHL Express.

Even later kondigde Emirates een bestelling van twee 777F’s aan die bedoeld zijn voor de SkyCargo-vloot. Op dit moment vliegt Emirates al met 134 passagiers-777’s en tien vrachtversies. “We zijn vereerd dat Emirates opnieuw haar vertrouwen in de 777 Freighter als ruggengraat van haar wereldwijde netwerk heeft geplaatst,” vertelt Ihssane Mounir namens Boeing. “Als grootste operator van de 777 voor passagiers en vracht wereldwijd is het succes van Emirates een bewijs van de toonaangevende efficiëntie van de 777.”

Op dinsdagmiddag werd dan ook de eerste grote bestelling tijdens de Dubai Airshow voor Boeing aangekondigd. De Indiase start-up Akasa Air heeft een order voor 72 737 MAX-toestellen geplaatst. De maatschappij vliegt op dit moment nog niet, maar is van plan om in de zomer van 2022 haar eerste commerciële vluchten uit te voeren. Het bedrijf wil gaan vliegen met twee varianten van de MAX: de ‘reguliere’ MAX 8 en de iets grotere MAX 8-200, die ook door Ryanair is besteld. Hoe de bestelling verdeeld is over de twee varianten is nog onduidelijk. “We zijn verheugd samen te werken met Boeing aan onze eerste vliegtuigbestelling en bedanken hen voor hun vertrouwen in Akasa Air’s businessplan en haar bestuur. We denken dat we met de nieuwe 737 MAX niet alleen een efficiënte, betrouwbare en betaalbare maatschappij kunnen worden, maar ook een milieuvriendelijk bedrijf met de jongste en groenste vloot in het Indiase luchtruim.

