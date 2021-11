Een mijlpaal voor Transavia: 55 jaar

Vandaag is het precies 55 jaar geleden dat Transavia haar eerste vlucht uitvoerde. Een Douglas DC-6B vervoerde het Nederlands Danstheater op een chartervlucht van Amsterdam naar Napels. Nu stond er een Boeing 737-800 klaar om de reizigers naar de Italiaanse havenstad te brengen. De vlucht kreeg een feestelijk tintje. Andere vluchten volgden.

In Vertrekhal 1 wees niets op een feestje. Dat veranderde op het moment dat er Transavia-crew die richting op kwam. Het groepje viel op vanwege hun kledij: de crew die aan boord ging van de HV6411 was gekleed in het huidige uniform, de rest toonde uniformen van weleer. Op die manier wilde de groene luchtvaartmaatschappij oud en nieuw symbolisch met elkaar verbinden. ‘Omdat ons verleden ons heeft gemaakt wie we nu zijn: Samen maakten we het verleden en samen bouwen we ook onze toekomst’, onderbouwde Transavia haar keuze.

Verschillende uniformen waarin de Transavia-crew door de jaren heen werkzaam was © Rien Moerland

Visitekaartje naar de buitenwereld

Ondanks dat de luchtvaartbranche zich momenteel in de grootste crisis sinds haar bestaan bevindt, wilde Transavia toch op bescheiden wijze stilstaan bij haar verjaardag. ‘We zijn er trots op dat we al 55 jaar samen met onze passagiers, partners en collega’s naar mooie bestemmingen vliegen en vliegen bereikbaar houden voor de gewone Nederlander’, zei CEO Marcel de Nooijer. In zijn terugblik ging zijn aandacht allereerst uit naar de mensen die met elkaar het product leveren: zij zijn ‘het visitekaartje naar de buitenwereld.’ Hij noemde daarbij de vriendelijkheid, bevlogenheid en betrokkenheid waarmee zij zich presenteren. ‘Heel belangrijk voor wie wij zijn en hoe onze passagiers hun vlucht beleven. Wat we uitstralen is daarbij belangrijk, en dat evolueert door de jaren heen’, zei hij, wijzend naar de verschillende uniformen. Op een geel uniform na is de rest groen, soms donkerder, soms feller, maar hoe dan ook groen. Een is voorzien van de T-tjes van Transavia, het T-tjes-uniform. Het uit de toon vallende gele uniform staat voor de tijd waarin de luchtvaartmaatschappij met lijndiensten begon.

CEO Transavia Marcel de Nooijer houdt een korte speech © Rien Moerland

Nieuwe wegen vinden

Vooruit gekeken wordt er ook. Transavia wil samen met partners, passagiers en medewerkers nieuwe geschiedenis maken en nieuwe wegen vinden. De Nooijer: ‘Met die nieuwe wegen bedoelen we niet alleen nieuwe bestemmingen, maar ook nieuwe producten en diensten zoals Transavia Dichtbij, Transavia Holidays, maaltijden aan boord via Thuisbezorgd.nl en de verdere digitalisering.’ Het streven is daarbij zowel in te spelen op de wensen van de passagiers als steeds duurzamer te opereren. Vlootvernieuwing krijgt hierbij een grote rol evenals het gebruik van duurzame luchtvaartbrandstoffen (Sustainable Aviation Fuel).

Verbinding maken

Volgens De Nooijer kijkt Transavia vol vertrouwen naar de toekomst. Dit ‘dankzij het vertrouwen van de passagiers en partners en de enorme passie van onze collega’s voor ons werk.’ De manier waarop hij zijn speech afsloot getuigde ook van dit vertrouwen. “We blijven ernaar uitkijken om onze passagiers naar mooie bestemmingen te brengen’, stelde hij. ’Zoals we dat op onze eerste vlucht naar Napels deden, doen we dat vandaag weer. Met andere mensen, andere toestellen, andere uniformen. Maar nog steeds vanuit dezelfde bevlogenheid om iedere dag mensen te verbinden én de verbinding met mensen te maken.’

Wendbaar zijn

De Nooijer had januari vorig jaar nog maar net zijn functie als CEO bij Transavia aanvaard toen het coronavirus uitbrak en de luchtvaartwereld lamlegde. Desgevraagd zei hij hierover: ‘We draaiden goede omzetten toen we ineens niet meer konden vliegen. Dan moet je het bedrijf door de storm heen leiden. Momenteel zitten we weer op negentig procent van de capaciteit ten opzichte van 2019.’ De stijging zet nog door, maar het blijft een veranderlijke tijd. Als voorbeeld noemde hij Marokko dat drie weken geleden de grenzen sloot voor Nederlandse passagiers. Dat betekent nul vluchten per week in plaats van 22. De Nooijer noemde het terecht dat in de maatregelen van de afgelopen persconferentie het reizen niet is meegenomen. Aan de hand daarvan voorziet hij op de korte termijn ‘gelukkig geen grote veranderingen.’ Maar het blijft een kwestie van ‘wendbaar zijn’.

© Transavia

Vlootvernieuwing

De Nooijer, zowel bekend met de wereld van het vracht- als het passagiersvervoer: ‘In het ene geval ben je continu bezig met vracht en expediteurs in een B2B-omgeving (business to business. red), in het andere staat de passagier in het centrum van de aandacht. Maar je maakt wel gebruik van dezelfde productiemodellen, van vliegtuigen. En in alle gevallen wordt het verschil gemaakt door de mensen, daar wordt de service waargemaakt. Het is zaak goed oor te hebben voor dingen die spelen, dingen die goed gaan en die niet goed gaan.’ De CEO hoopt dat er eind dit jaar wat betreft de vlootvernieuwing een keuze wordt gemaakt. Het zal gaan om óf de Airbus A320neo of de Boeing 737 MAX. ‘Dit is een heel belangrijke stap om invulling te geven aan de discussie die speelt over duurzaamheid. Met die nieuwe vliegtuigen zullen we zuiniger vliegen met minder CO2-uitstoot en extra comfort voor onze passagiers.’

Lekkere traktatie

Niet alleen de passagiers die in de gereedstaande PH-HXB van Amsterdam naar Napels vlogen konden rekenen op een lekkere traktatie. Alle reizigers van vluchten die deze dag vanaf hetzij Schiphol Airport, hetzij Eindhoven Airport, hetzij Rotterdam The Hague Airport vertrokken werden op deze manier verwend. Om hen toch op bescheiden wijze te laten delen in de blijdschap van Transavia vanwege de 55-jarige mijlpaal.