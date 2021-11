Waarom de Hi Fly Airbus A380 geen succes was

Hi Fly, de luchtvaartmaatschappij die werkt met wet-leaseovereenkomsten, is de eerste en de enige die een tweedehands A380 in dienst had. Na een poging om met het toestel door te gaan in een vrachtconversie, moest de maatschappij toch afscheid nemen van haar enige A380.

9H-MIP

Het betreft het zesde exemplaar dat bij Airbus uit de fabriek rolde. In maart 2008 werd het geleverd aan Singapore Airlines dat er het ruim negen jaar mee vloog onder registratie 9V-SKC. Vervolgens kwam de machine als 9H-MIP in dienst van Hi Fly. Het is de eerste A380 die werd verkocht op de tweedehands markt.

Problemen

Het grootste probleem met de Hi Fly Airbus A380 was haar grootte, wat ook een probleem was voor veel andere A380’s. Tegelijkertijd maakte haar omvang haar ook perfect maakte voor een handvol missies. Zo werd het toestel na het faillissement van Thomas Cook ingezet voor ‘Operatie Matterhorn‘ om honderden gestrande passagiers te repatriëren.

Gedurende het grootste deel van het jaar was er niet zo’n grote vraag naar de reusachtige toestellen, vooral niet tijdens rustigere perioden van het jaar zoals de winter. Hi Fly gebruikt ook andere toestellen, zoals de A330 en A320-series. Deze kunnen dan worden ingezet wanneer de vraag naar grotere stoelcapaciteit laag is. De vraag naar de Airbus A380 bleef vrijwel beperkt tot de piekmaanden in de zomer. Het toestel bewees vooral haar nut in augustus en september 2018 en van april tot oktober 2019.

©Hi Fly

Begin Corona en eind Hi Fly A380

Tegen het begin van de covid-19-crisis werd de Airbus A380 gebruikt voor een paar repatriëringsvluchten, onder meer van China naar Frankrijk. Aangezien luchtvaartmaatschappijen echter niet in staat waren om zelfs een Boeing 737 te vullen, en er een overvloed was van ongebruikte vliegtuigen, had niemand behoefte aan de grote reus van Hi Fly.

In de eerste maanden van 2020 probeerde Hi Fly het toestel om te bouwen tot vrachtvliegtuig. Hiermee kreeg de machine een nog grote vrachtcapaciteit. Dit leidde echter niet echt tot meer gebruik van het toestel. Als gevolg van de problemen met het vullen van het vliegtuig, volgde een jaar geleden het besluit de machine terug te geven aan de eigenaar, die het toestel eind 2020 met pensioen stuurde.

Vervanging

De maatschappij verving de grote luchtreus door de kleinere A330NEO. Deze is zuiniger met een lagere capaciteit die beter aansluit bij de algemene vraag van vandaag. De A380 van Hi Fly staat momenteel opgeslagen in Tarbes, Frankrijk. Tot op heden heeft het toestel 45.281 vlieguren gemaakt, verdeeld over 5.630 vluchtcycli. Volgens ch-aviation.net vloog het toestel in 2020 slechts 228 vlieguren, verdeeld over 38 vluchten.