Marechaussee doet belangrijke aanhouding op Schiphol

De Koninklijke marechaussee hield begin november op Schiphol een Russische man aan die losgeld van gijzelsoftwarebetalingen zou hebben witgewassen.

De Rus arriveerde op 2 november rond de klok van vier uur ’s middags op de Amsterdamse luchthaven. Zijn vlucht met Aeromexico was afkomstig uit Mexico City. Eerder was hij samen met twee anderen vanuit Bolivia naar Mexico gereisd waar hij om ‘onduidelijke redenen’ werd geweigerd. De Russische man en zijn gezelschap moesten via Amsterdam terug naar Moskou reizen.

Eenmaal aangekomen bij gate F7 hield de marechaussee, die begin november ook al acht mannen van boord haalde, hem direct aan. De Volkskrant schrijft dat de Amerikaanse FBI achter de aanhouding van de 29-jarige Rus zit. Het is niet bekend of de FBI er eveneens voor zorgde dat de toegang tot Mexico geweigerd werd om vervolgens door te moeten reizen naar Amsterdam. Wel gaat een uitlevering aan de Verenigde Staten via Nederland makkelijker dan via Mexico.

Gelijk opgepakt op Schiphol

Met de aanhouding van de Russische man heeft de FBI een goede vangst te pakken, blijkt uit het Amerikaanse aanhoudingsbevel dat door de Volkskrant is ingezien. De FBI stelt hem verantwoordelijk voor 2400 infecties met gijzelsoftware in de afgelopen twee jaar. Via afpersing wist hij ook nog 87 miljoen euro aan inkomsten te genereren. Met zijn kwalijke praktijken legde de man veel Amerikaanse zorginstellingen plat waardoor onder meer behandelingen voor kanker dagenlang moesten worden uitgesteld. In de VS kan de Rus maximaal twintig jaar gevangenisstraf krijgen voor deze zaken.

Volgens de door hem inmiddels ingeschakelde advocaat leek de aanhouding via Schiphol op een ontvoering. ‘’Mexico liet hem niet het land binnen. De Amerikaanse inlichtingendiensten zetten hem vervolgens op de vlucht naar Nederland, waarvoor hij zelf een ticket moest kopen. Met andere woorden: hij werd feitelijk gekidnapt’’, aldus de advocaat.

Bitcoins

Hoewel de Rus pas in Nederland opgepakt werd, zorgde de FBI er eerder voor dat zijn verschillende bitcointransacties werden gevolgd. 350 duizend euro aan losgeldbetalingen ging naar zijn accounts. Het is lastig dit te achterhalen, want na betaling worden bitcoins in kleine bedragen opgesplitst om vervolgens naar verschillende bitcoinadressen over de hele wereld te gaan. Per betaling kan dit meer dan honderd adressen betreffen.