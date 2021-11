Marine stuit onverwachts op dobberende piloot | Foto

De US Customs and Border Protection (CBP) kwam tijdens een operatie voor de kust van Florida onverwachts een piloot tegen die zich ophield op een zinkend vliegtuig.

De Air and Marine Operations Tampa Marine Unit van CBP was op 7 november aan het werk in de Golf van Mexico toen zij het vliegtuig opmerkte. Naar verluidt is het toestel neergestort ongeveer een kilometer van George T. Lewis Airport in Cedar Key. “Toen de agenten het zinkende vliegtuig naderden, werd gezien dat een persoon uit het vliegtuig klom en op de romp ging staan’’, zegt de CBP in een verklaring die niet toelicht wat de oorzaak van de crash is.

Piloot op tijd gered

Nadat ze de man aan boord hadden gehaald voerde het personeel van de marine een medische controle uit. Vervolgens was het wachten op de hulpverleners. Op foto’s op Twitter is te zien dat het vliegtuig aan het zinken is. De man staat op het dak van het toestel en de hulp komt net op tijd voordat de machine volledig onder water gaat. Wie de man precies is en hoe het momenteel met hem gaat, laat de CBP evenmin weten. Het is niet de eerste keer dat piloten in dergelijke omstandigheden zijn gered. Begin juli dit jaar maakte een Boeing 737-200 van Transair een noodlanding voor de kust van Hawaii waarna de kustwacht de twee vliegers van boord haalde.

Federal CBP agents rescued pilot from plane that crashed into Gulf near Cedar Key, Fla. “an aircraft was spotted floating in the water approximately half a mile from the George T. Lewis Airport.” #Florida pic.twitter.com/naexA19ORg — Mike Sunnucks (@mikesunx) November 15, 2021

Lof voor marine

Voor de actie van de marine deed Michael Matthies, plaatsvervangend directeur van Marine Operations, zijn petje af. Het had volgens hem heel ander kunnen aflopen. “Het situationeel bewustzijn en de snelle acties van de Marine Interdiction Agents en Sheriff’s Deputies voorkwamen een mogelijke menselijke tragedie’’, zegt hij. “We zijn dankbaar dat we de juiste middelen en getraind personeel hebben om op te treden wanneer incidenten als deze zich voordoen.”