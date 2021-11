CEO Transavia: ‘Reizigers wijken uit naar andere landen’

Schiphol besloot onlangs de havengelden te verhogen. Transavia-CEO Marcel de Nooijer verwacht dat reizigers daarom meer vanaf buitenlandse luchthavens gaan vertrekken.

Aanvankelijk zouden de tarieven op het vliegveld van Amsterdam met 42 procent stijgen. Om maatschappijen enigszins tegemoet te komen, verlaagde Schiphol ze naar 37 procent. In tegenstelling tot andere Europese luchthavens zijn de tarieven op de Nederlandse luchthaven bijzonder hoog. In Spanje dalen ze, terwijl ze in Frankrijk en België met respectievelijk drie en vijf procent stijgen.

Schiphol verhaalt de gedurende de coronacrisis misgelopen inkomsten op de maatschappijen die gebruik maken van het vliegveld. Volgens De Nooijer moeten luchtvaartmaatschappijen dit doorberekenen in de ticketprijzen. ”Dan vind ik wel wat van een stijging van 37 procent op Schiphol. Door de oplopende kosten zullen reizigers naar het buitenland uitwijken, naar onze omringende landen. Onze winst smelt daardoor weg, terwijl we nog in een periode van herstel zitten’’, zegt de CEO van Transavia tegenover de Telegraaf.

Oostenrijk belangrijk voor Transavia

Momenteel vliegt Transavia met negentig procent van de capaciteit. Hoewel het coronavirus in Europa weer oplaait, denkt De Nooijer dat het vliegverkeer daar niet veel hinder van zal ondervinden. Sommige landen stellen echter extra eisen aan Nederlandse reizigers. ”Daarvoor is de vaccinatiegraad in Europa hoog genoeg. Ik ben geen viroloog, maar ik denk niet dat landen echt weer op slot gaan.”

Tóch is de Transavia-topman op zijn hoede. Oostenrijk is een belangrijke wintersportbestemming voor de dochtermaatschappij van KLM. Onlangs voerde het land een lockdown in voor ongevaccineerden. Zij mogen alleen het huis uit voor essentiële activiteiten zoals boodschappen doen en werk. De Nooijer denkt dat dit niet goed uit zou kunnen pakken voor Transavia. ‘’Daar moeten we ons op aanpassen’’, antwoordt hij stellig.

Daarbij komt kijken dat de grenzen met Marokko sloten. Ook dat land is een belangrijke bestemming voor Transavia. Per week vloog de maatschappij er 22 keer op. Doordat de Marokkaanse regering de grenzen met onder meer Nederland besloot te sluiten, vliegt Transavia plotseling hierheen nu nul keer heen-en-weer.