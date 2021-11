777X buurt op terugweg bij nieuwe klant

De 777X maakte afgelopen week haar opwachting bij de Dubai Airshow. Het vliegtuig heeft de Verenigde Arabische Emiraten inmiddels verlaten, maar wel via enkele klanten.

Het nieuwe toestel van Boeing was afgelopen week te vinden op Al Maktoum Airport in Dubai en voerde daar verschillende demonstratievluchten uit. Emirates is een grote klant van de 777X. Na het bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten, vloog het toestel door naar Doha (Qatar). Qatar Airways bestelde een groot aantal vliegtuigen van dit type. Op Twitter gaan berichten rond dat de 777X inmiddels op weg is naar Frankfurt.

Het toestel vertrok woensdag vanaf de luchthaven in Dubai. Na een vlucht van iets minder dan vijftig minuten kwam het aan op de luchthaven van Doha. Uit beelden op Twitter blijkt dat het daar feestelijk werd onthaald.

The Boeing 777X (WH001) has arrived in Doha, Qatar 🇶🇦



Photo by @hiaqatar pic.twitter.com/p3JYto923c — Boeing 777X Pilots (@boeing777xpilot) November 18, 2021

boeing’s latest generation #777X aircraft entered the skies over #Qatar for the first time today, as the world’s largest twin-engine jet landed at DIA ahead of its anticipated introduction to the #QatarAirways fleet in the near future. pic.twitter.com/TF9E3sYUd0 — ولد قطر (@All_Qatar_2022) November 17, 2021

Qatar Airways vol lof

Qatar Airways heeft een groot aantal Dreamliners in dienst. Daarnaast is de maatschappij ook groot afnemer van de nieuwe 777X. Al lange tijd was dit toestel hier in het vizier. “Het was al in 2013 dat Qatar Airways Group in eerste instantie haar geplande investering in de nieuwste generatie vliegtuigen van Boeing aankondigde’’, zegt Akbar Al Baker, CEO van Qatar Airways.

Het vliegtuig verbruikt twintig procent minder brandstof dan vorige generaties. “We zijn enorm trots om een wereldwijde launch customer te zijn voor dit toonaangevende product, en om onze toewijding te kunnen laten zien om ons bloeiende wereldwijde netwerk te blijven ondersteunen met een vloot die het jongste, technologisch meest geavanceerde en efficiënte tweemotorige vliegtuig ter wereld omvat.”

777X in de vrachtvloot?

Tevens doen speculaties de ronde dat de maatschappij dicht bij een vrachtorder van dit toestel zou zijn. Op dit moment heeft Qatar Airways in haar Cargo-vloot een groot aantal 777F’s in dienst. De 777X zou goed in hun vloot passen. Boeing gaf echter aan nog geen officieel programma te hebben voor dit type in vrachtuitvoering.

Reuters weet te melden dat Al Baker de 777X als optie in de vrachtvloot ziet. “We zijn serieus aan het kijken naar het plaatsen van een grote vrachtorder, een vrachtvliegtuigorder… We gaan binnenkort een grote vrachtvliegtuigorder plaatsen… Natuurlijk kan ik u niet vertellen bij wie we de order gaan plaatsen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat het voorstel dat we van Boeing hebben gekregen zeer aantrekkelijk is voor de luchtvaartmaatschappij’’, waren de enige woorden die Qatar’s topman losliet.