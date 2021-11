777X in actie tijdens Dubai Airshow | Video

De Boeing 777X meldde zich een week geleden in de Verenigde Arabische Emiraten voor de Dubai Airshow. Het nieuwe toestel ging op 10, 13, 14 en 15 november de lucht in.

Op beelden is de te zien dat het vliegtuig een vertical take-off maakt. Daarna vliegt het toestel een aantal rondjes zodat de Boeing van alle kanten valt te bewonderen. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de 777X letterlijk boven Al Maktoum International Airport cirkelt. De maximale hoogte die de N779XW die dagen bereikte bedroeg ongeveer 500 meter.

Eerste vlucht Boeing 777X tijdens Dubai Airshow op 10 november. © Flightradar24.com

Eerste internationale vlucht 777X

8 november voerde de 777X voor de eerste keer een internationale vlucht uit. Nadat het vliegtuig er al flink wat testuren op had zitten, vloog het vanuit Seattle richting Dubai. De vlucht duurde iets minder dan vijftien uur. In plaats van over Irak te vliegen, besloten de piloten dit langs Cyprus en over Egypte, Jordanië en Saudi-Arabië te doen. Dit omdat de Federal Aviation Administration (FAA) het Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen uit veiligheidsoverwegingen verbiedt over dat gebied te vliegen.

Boeing kampt met problemen

Het was een lichtpuntje voor Boeing dat zij tijdens de Dubai Airshow haar nieuwe toestel kon laten zien aan de buitenwereld, en groot afnemer Emirates. In aanloop naar dit evenement kreeg de Amerikaanse vliegtuigbouwer een aantal klappen te verwerken met de nieuwe 777X. De machine kampte in 2019 met motorproblemen. Tevens bezweek de vrachtdeur nadat de cabinedruk van het vliegtuig getest werd. Tot slot kreeg het toestel te maken met een ‘uncommanded pitch event’. Naast de problemen met de 777X waren bepaalde onderdelen van de Dreamliner ondeugdelijk geproduceerd. Ook de 737 MAX heeft zo haar imago achtergelaten.