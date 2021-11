KLM A330 voert demovlucht uit

Een Airbus A330 van KLM maakte woensdagmiddag een demovlucht. Dit vliegtuig verdwijnt daarna uit de vloot van de maatschappij.

De PH-AON stond geparkeerd op Schiphol-Oost. De inmiddels geheel witte machine steeg woensdag rond de klok van elf uur ’s ochtends op vanaf de Polderbaan. Vervolgens zette het vliegtuig de route richting Denemarken voort. Ter hoogte van de stad Odense (Oosten van Denemarken) keerde de A330 weer om richting Nederland. Daarna maakte de machine enkele rondjes boven een deel van Nederland en de Noordzee. Na iets meer dan tweeëneenhalf uur te hebben gevlogen hielden de piloten het voor gezien. Via Groningen kwam het toestel het Nederlandse luchtruim binnenvliegen. Om iets na half twee landde het op de Buitenveldertbaan en taxiede het weer richting Schiphol-Oost.

A330 van KLM voert een demovlucht uit tussen Nederland en Denemarken. © Flightradar24.com

Einde leasecontract A330

De A330 was lange tijd in dienst bij KLM, maar daar komt nu een eind aan. ‘’De KL9851 heeft gisteren (woensdag, red.) met de eigenaar (leasemaatschappij) een demovlucht uitgevoerd om het vliegtuig te kunnen inspecteren voordat het volgens plan weer teruggaat naar de leasemaatschappij’’, zegt een woordvoerder van KLM tegen Up in the Sky. Wie de nieuwe eigenaar wordt, is niet bekend.

Voorgangers

Het is voor KLM niet de eerste A330 die de vloot verlaat. Had de maatschappij ooit nog twaalf A330’s in dienst, nu neemt dat aantal steeds verder af. Reden voor de uitfasering is het einde van de leasecontracten. In 2019 gaf Air France-KLM-topman Ben Smith al aan dat KLM afscheid ging nemen van de A330-vloot. De bedoeling is dat in 2025 geen enkele A330 meer in de KLM-vloot te vinden is.

In 2016 verlieten de eerste toestellen van dit type de blauwe maatschappij. De PH-AOH, PH-AOI, PH-AOK als PH-AOL kwamen toentertijd in dienst via het inmiddels failliet verklaarde Shaheen Air. Momenteel vliegen de AOI, AOL als AP-BNF en AP-BNG voor Serene Air, terwijl de AOH als LZ-ONE in dienst is bij Gulliv Air en de AOK te vinden is als JY-JVN bij Jordan Aviation.